FOTO: “Cits bazārs ziemā 2024” noskaidroti labākie skolēnu mācību uzņēmumi, starp tiem arī Ogres tehnikums

Pasākumu organizē izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

Bazāra ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī 50biznesa profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas 10 kategorijās.

Kategorijā “SMU biznesa potenciāls” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras saņēma Ogres tehnikuma skolēnu SMU “Syllabic”, kuru izstrādātie metodiskie materiāli pedagogiem palīdz attīstīt fonemātisko dzirdi pirmsskolas vecuma bērniem. Pamatskolu grupā šajā kategorijā uzvarēja SMU “Growie” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kuru produkts ir apsveikuma kartiņas.

Balvu no tirdzniecības centra “Domina Shopping” kā “Labākais SMU stends” vidusskolu grupā ieguva SMU “PieturPunkts” no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, kas izveidojuši pārnēsājamu rokturi, kuru lietot sabiedriskajā transportā, bet pamatskolu grupā – SMU “Birdfull” no Madonas Valsts ģimnāzijas, kuru biznesa ideja saistīta ar pārtiku putniem.

Kategorijā “Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums” balvu no AS “Swedbank” vidusskolu grupā izcīnīja Siguldas pilsētas vidusskolas SMU “Lera”, kas piedāvā māla traukus no otrreiz pārstrādātām “Rīgas Balzāms” pudelēm. Savukārt, pamatskolu grupā uzvarēja SMU “Biksiņš” no Dobeles 1. vidusskolas ar somām, kuras radītas, otrreiz lietojot materiālu no džinsu biksēm.

Kategorijā “Prece vai pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam” un balvu no FactSet vidusskolu grupā saņēma SMU “Balancelt” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, kuru produkts ir izglītojošas rotaļlietas bērniem ātrākai un vieglākai matemātikas zināšanu apguvei. Pamatskolu grupā otru galveno balvu saņēma jau pieminētais “Birdfull” no Madonas Valsts ģimnāzijas.

Balvu no Patentu valdes kategorijā “Uz zināšanām balstīta SMU prece vai pakalpojums” starp vidusskolām izcīnīja SMU “Strategic Games” no Rīgas 49. vidusskolas. Jaunieši izveidojuši galda spēli par politiskajām sistēmām. Pamatskolu grupā laureāti - SMU “SkyX” no Liezēres pamatskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, kas izstrādājuši kravas dronus.

Kategorijā “Tehnoloģiskās inovācijas prece vai pakalpojums” vidusskolu grupā balvu no Rīgas Tehniskās universitātes saņēma SMU “Clippy” no Rīgas 25. vidusskolas. Jaunieši izstrādājuši speciālas uzlikas vieglatlētikas apaviem jeb “naglenēm”. Pamatskolu grupā uzvarēja SMU “Waste to Wall” no Ulbrokas vidusskolas, kuru produkts ir dekoratīvi sienu paneļi iekštelpām.

Kā “Labākā SMU pārdošanas komanda” starp vidusskolām sevi pierādīja un balvu no Balcia Insurance saņēma SMU “Anté“ komanda no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ar produktu – koka dēlīšu paliktņiem, kas izmantojami uz dažādām virsmām. Pamatskolu grupā šajā nominācijā laureāti Madonas pilsētas vidusskolas SMU – “Herbal Fun” - ar dabīgām augu tējām.

Kategorijā“Labākais SMU produkta zīmols” un balvu no ziņu portāla “Delfi” vidusskolu grupā saņēma SMU “Teeznieks” no Madonas Valsts ģimnāzijas ar T krekliem, kas apdrukāti ar grafiska stila apdruku. Pamatskolu grupā uzvarēja SMU “BathMiracle” no Jaunpiebalgas vidusskolas ar rokām veidotām vannas bumbām.

Balvu no EY Latvia kā “Sociāli atbildīgs SMU” vidusskolu grupā ieguva SMU “SpikedNoMore” no Rīgas Teikas vidusskolas, kas izstrādājuši aksesuāru ievietošanai glāzēs sazāļošanas riska mazināšanai. Pamatskolu grupā laurus plūca SMU “TKM” no Kocēnu pamatskolas – ar īpaša dizaina krekliem.

“Sociālo mediju komunikācijas balvu” no izdevniecības “Rīgas Viļņi” vidusskolu grupā ieguva jau pieminētie SMU “Anté“ no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kuru produkts ir uz cietām un mīkstām virsmām izmantojami koka dēlīšu paliktņi. Pamatskolu grupā laureāti ir SMU “HERE scrunchies” no Ādažu vidusskolas, kas ražo saudzējošus matu aksesuārus.

Pasākuma laikā visiem apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar intelektuālā īpašuma aizsardzības pamatiem informatīvajā “Patentu valdes” stendā. Savukārt jauniešiem, kas interesējas par tehnoloģijām un viedpilsētu risinājumiem, bija iespēja uzzināt par gaidāmo hakatonu “Smart Move”, ko organizē “JA Latvia” un “Transporta un sakaru institūts” (TSI).

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “Cits Bazārs” tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta “Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) sadarbībā ar ilggadējo atbalstītāju “Swedbank”.

“JA Latvia” Skolēnu mācību uzņēmumu programma

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22% programmas absolventu jau ir iesaistījušies uzņēmējdarbībā.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai JA Latvia, kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.

2023./2024. mācību gadā JA Latvia bija reģistrēti vairāk nekā 1500 skolēnu mācību uzņēmumu.

Par “ Junior Achievement Latvia”

“Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) ir lielākā izglītības organizācija Latvijā, kas nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības un karjeras izglītību. JA Latvia ir praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās un ir viens no 42 Junior Achievement Europe un 112 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991. gada. Junior Achievement Worldwide par ieguldījumu izglītībā 2022., 2023. un 2024. gadā nominēta Nobela Miera prēmijai un atzīta par piekto ietekmīgāko nevalstisko organizāciju pasaulē.

JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos:

finanšu pratības ABC — sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. klasei;

uzņēmējdarbības iedvesmas konference Uzdrīksties uzvarēt;

karjeras izglītības programma Ēnu diena 1.–12. klasei;

skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12. klasei;

inovāciju izglītības programma skolēnu mācību uzņēmumiem #TechTrack;

Līderu programma 10.–12. klasei;

kursu programmas, veidotas saskaņā ar valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem un tur noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem;

kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.