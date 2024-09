Dagamba koncerts Ikšķilē

Pēc 3 gadu pārtraukuma grupa DAGAMBA nākusi klajā ar jaunu albumu “Bach Against the Machine”. Jaunajā programmā tikai DAGAMBA mūziķiem raksturīgajā manierē sakausēta akadēmiskās mūzikas tēva, izcilā komponista Johana Sebastiana Baha mūzika un vienas no ietekmīgākajām rokgrupām pasaulē - Rage Against The Machine daiļrade.

DAGAMBA unikālā skanējuma pamatā ir ideja par mūsdienu tradīciju, veidojot neierastu sadarbību starp dažādiem mūziķiem, atklāt pārsteidzošas, unikālas un iepriekš nedzirdētas nokrāsas. Programmu #LudwigVanRammstein iedvesmojusi Vācijas mūzikas pasaules pazīstamāko un kontroversālāko pārstāvju – klasiskās mūzikas komponista Ludviga van Bēthovena un grupas “Rammstein” - daiļrade. „Šķietami tik atšķirīgi dažādu gadsimtu mūziķi, bet ar tik daudz ko kopīgu – viena valsts, viena valoda un mūzika, kas pārsteidz un lauž stereotipus“, atzīst grupas līderis Valters Pūce. Šajā koncertprogrammā Bēthovena mūzika kļūs par rokmūziku, bet Rammstein melodijas iegūs akadēmisku skanējumu.

“DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY” pamatā ir Pētera Čaukovska daiļrade - protams, netradicionālā skanējumā. “Čaikovskis, viens no klasiskās mūzikas grandiem, ir klātesošs arī mūsdienās. Viņa mūzika tiek izmantota kino skaņu celiņos un datorspēlēs, savukārt, baleta “Riekstkodis” apmeklējums Ziemassvētku laikā ir kļuvis par tradīciju daudzām ģimenēm visā pasaulē. Tāpēc šī programma ir sadarbības projekts ar lielo meistaru, it kā viņš pats joprojām dzīvotu starp mums, tāpat kā dzīvo viņa mūzika,” skaidro Valters Pūce. Visiem labi pazīstamas melodijas mijiedarbosies ar DAGAMBA oriģinālmūziku, pārkāpjot klasiskos standartus un šķietami neiespējamo padarot iespējamu.

DAGAMBA sastāvā: Valters Pūce (čells), Antons Trocjuks (čells), Dainis Tenis (klavieres), Alise Broka (kontrabass), Artūrs Jermaks (bungas).

Biļetes: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/135142