D.Liepai par paveikto darbu pateicās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, pasniedzot pašvaldības Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu kultūrā. Par nozīmīgo darbu pateicās arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Graudiņš – Pētersons, kā arī Ogres Centrālās bibliotēkas vadītāja Jautrīte Mežjāne un vietniece Aija Žilvinska.
Daina atklāj: “Pensijā dodos ar divējādām sajūtām. No vienas puses tas ir gaidīts brīdis, bet ir arī skumji, jo mums ar kolēģīti Agritu izveidojās lieliska komanda, kopā vēl varējām daudz ko labu paveikt, bet šobrīd vairāk esmu vajadzīga savai ģimenei, savam dzīvesbiedram. Nekur jau nepazudīšu, jo tepat blakus bibliotēkai dzīvoju, tā kā būšu te biežs viesis.”
Dainas pirmā darba vieta pēc Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma beigšanas bija Neretas Kultūras nams, kuru viņa atceras ar gaišām atmiņām.
1979. gada augustā D.Liepa apprecējās un pārnāca uz vīra dzīvesvietu Madlienā, kur Jevgēnijs strādāja par sporta skolotāju. Tobrīd brīvu darba vietu nav bijis, tāpēc Daina, ilgi nedomājot, pieņēma pirmo piedāvājumu Lauberē un oktobrī sāka strādāt Lauberes 2.bibliotēkā, kas atradās Krodziniekos. Jau pēc pusotra mēneša atbrīvojās vieta Madlienas pagasta bibliotēkā, kur Dainas pirmā darba diena bija 1979. gada 1. decembris. “Bibliotēka atradās kultūras namā, vienā piecdesmit kvadrātmetru telpā, kurā pietika vietas gan grāmatām, gan bērnu pasākumiem, tapa pat bērnu teātra izrādes," saka D.Liepa. No 1999. gada aprīļa bibliotēka ir bērnudārza telpās.
Daina ir pārliecināta, ka bibliotēka ir vieta, kur satiekas paaudzes, tāpēc svarīgi, lai bibliotēkā katram būtu piemērots stūrītis – sākot no mazuļiem līdz pat senioriem, tāpēc kopā ar kolēģi Agritu aktīvi strādājušas, rakstot projektus un piesaistot finansējumu vides labiekārtošanai dažādu paaudžu auditorijai - bērnu stūrītim un jauniešu telpai papildināts grāmatu krājums, iegādātas jaunas, pievilcīgas mēbeles un galda spēles, kas veicina bērnu interesi uzkavēties ilgāk, lai ne tikai lasītu, bet arī atpūstos un spēlētu dažādas spēles. D. Liepa pievērsusi vērību sava pagasta novadpētniecības jomai, apzinot gan pagasta represēto iedzīvotāju atmiņu stāstus, gan organizējot dažādas tikšanās ar iedzīvotājiem.
D.Liepa 2019. gadā saņēma Ogres novada pašvaldības apbalvojumu “Gada ogrēnietis”. Šai balvai viņu izvirzīja kolēģi Ogres Centrālajā bibliotēkā, uzsverot Dainas pozitīvo attieksmi pret savu darbu un vietējās sabiedrības interešu un vajadzību pārzināšanu, dialoga veidošanu starp dažādām sabiedrības grupām un atvērtas sabiedrības veidošanu. Ilggadējā pieredze bibliotekārajā darbā veicinājusi bibliotēkas sadarbību ar Madlienas vidusskolu, mākslas un mūzikas skolu un pirmsskolas izglītības iestādi. Īpaši bieži viesi bibliotēkā ir bērnudārza audzēkņi, kuriem tiek piedāvāti dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi un radošās nodarbības. 38% no visiem lietotājiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Komplektējot bibliotēkas literatūras krājumu, tiek domāts par visām vecuma grupām, nodrošinot daudzpusīgu un interesantu literatūru gan bērniem, gan pieaugušajiem. D.Liepa madlieniešiem un bibliotēkas lasītājiem organizējusi izstādes, rīkojusi dažādus konkursus, pasākumus, 2019. gadā uzsākusi interesantu pasākumu ciklu “Dzīvā bibliotēkā”, aicinot viesos dažādas personības.
Aizvadītie bagātīgie darba gadi D.Liepai raisījuši šādas pārdomas: “Laikam tikai 40 gadus strādājot bibliotēkā, var saprast, cik tās gaismas katram cilvēkam ir vajadzīgs. Dažam tā ir tikai saruna, dažam laba grāmata, citam – paklusēšana kopā, dažs nāk tikai uz pasākumiem.” Daina atklāj, ka darbs bibliotēkā, darbs ar cilvēkiem bijis viņas hobijs un sirds darbs: “Vislielāko gandarījumu darbā man sniedza apmeklētāji, kuriem es biju vajadzīga, kuri nāca uz bibliotēku. Vislielākais mana darba novērtējums ir tas, ka lasītāju skaits bibliotēkā palielinājās, nevis samazinājās.”
Ar savu darbu Daina Liepa ir pierādījusi pagasta bibliotēkas nozīmi vietējās sabiedrības izglītošanā un audzināšanā. Uzlabojot un labiekārtojot bibliotēkas vidi, veicināta dažādu paaudžu iedzīvotāju redzesloka paplašināšana un iesaiste mūžizglītības procesā, kā arī vēlme apmeklēt bibliotēku. Bibliotēka ir kļuvusi par būtisku kultūras dzīves sastāvdaļu ne tikai Madlienas pagastā, bet arī tās tuvākajā apkaimē.
Madlienas pagasta bibliotēkas vadītājas pienākumus tagad veic Dainas kolēģe Agrita Kalniņa.