Dainas Eglītes personālizstāde izrotā Ogres Centrālās bibliotēkas ātriju

Dainas Eglītes personālizstāde izrotā Ogres Centrālās bibliotēkas ātriju
Foto: VisitOgre, Andra Marta Babre/OCB
Dainas Eglītes personālizstāde izrotā Ogres Centrālās bibliotēkas ātriju

Ogres Centrālās bibliotēkas 1. un 2. stāva ātrijā apskatāma mākslinieces Dainas Eglītes personālizstāde “Iedvesmas liecības”.

Daina Eglīte ir māksliniece, mākslas pedagoģe un darbojas dažādās tehnikās un materiālos, vienmēr meklējot jaunus izteiksmes līdzekļus un attīstot radošo pieeju mākslā.
Mākslinieces iedvesmas avots ir daba tās mainībā un harmonijā –  zeme, zāle, varavīksne vasarā un kupenas ziemā, putnu balsis rītos un zvaigžņotais debesjums naktīs. Tā ir vieta, kur atgūt spēkus un smelties enerģiju, kā arī radošās ieceres, kas nu realizējušās izstādē.
Dainas Eglītes izstāde “Iedvesmas liecības” bibliotēkā apskatāma līdz 28. martam.
Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.
Ieeja – bez maksas.
