27. martā
Plkst. 16.00 Ķeipenes Tautas namā Ķeipenes bērnu tautas deju kolektīvs “Zeltupīte” ielūdz uz sadanci "Deju spēles". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā tiks izrādīta spēlfilma "Perfektie". Stāsts par draugiem, attiecībām un negaidītiem atklājumiem vienas vakariņu tikšanās laikā. Asprātīgi dialogi un situācijas, kurās ikviens varēs atpazīt arī sevi. Biļetes cena: 3 eiro.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē gaidāms danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
28. martā
Plkst. 11.00 Madlienas bibliotēkā notiks Lieldienu radošā darbnīca kopā ar biedrību "Alnīša namiņš". Radošo darbnīcu vadīs Dace Iraids un Inguna Frīdenberga. Bērnus līdz astoņu gadu vecumam gaidīs kopā ar kādu pieaugušo.
Plkst. 13.00 Suntažu Kultūras namā gaidāma folkloras kopas "Saule" un draugu pavasara sadziedāšanās "Mūspusē dzied tā!". Ieeja brīva.
Plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks Arno Jundzes jaunākās grāmatas "Kārļa grāmata" atvēršanas svētki. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Aicināti visi interesenti!
plkst. 14.00 Rembates Tautas namā skatāma Dzintras Gekas dokumentālā filma "Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons", kas turpina režisores Dzintras Gekas nozīmīgo darbu, iemūžinot latviešu Sibīrijas stāstus. Šoreiz tā atklāj aktiera Mārtiņa Vilsona dzīvesstāstu. Caur viņa pieredzi un atmiņām skatītājam paveras dziļi personisks, bet vienlaikus arī visas tautas vēsturē sakņots stāsts — par piedzimšanu izsūtījumā, izdzīvošanu un dvēseles spēku. Ieeja bezmaksas.
Plkst. 15.00 Lēdmanes Tautas namā un plkst. 18.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā varēs noskatīties Kokneses amatierteātra izrādi "Līnis murdā". Augusts Līnis ir jauns mākslinieks, kurš gan izmet makšķeri citos ūdeņos, gan savus sirds sarežģījumus un materiālās grūtības viņš cenšas risināt, ievietojot sludinājumu avīzē cerībā satikt dzīvesbiedri. Biļetes cena: 4 eiro.
Plkst. 16.00 Birzgales Tautas namā notiks pūtēju orķestra “Birzgale” 45 gadu jubilejas koncerts. Ieeja brīva.
Plkst. 16.00 Ķeguma Tautas namā aicina uz īpašu jubilejas izstādes atklāšanu, kas veltīta nama 75 gadu darbības ceļam kultūras dzīvē. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar arhīva fotogrāfijām, vēsturiskām liecībām un Tautas nama radošo kolektīvu sasniegumiem.
Plkst. 18.00 Madlienas Kultūras namā skanēs Raimonda Paula un Imanta Kalniņa zelta dziesmas. Piedalīsies Jolanta Strikaite, Matīss Žilinskis un jauktais koris "Madliena". Biļetes cena: 5 eiro.
29. martā
No plkst. 9.00 līdz 14.00 Lāčplēša laukumā, Lielvārdē, notiks Pūpolsvētdienas tirgus.
Plkst. 11.00 Tīnūžu Tautas namā priecēs Tīnūžu Tautas nama bērnu vokālā ansambļa "Tī mažors" pavasara koncerts.
Plkst. 12.00 Ciemupes Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Moksijas mājupceļš". Moksija, pieradināta kaķene, atvaļinājuma laikā apmaldās, un viņai jāmeklē ceļš atpakaļ uz mājām cauri Eiropai ar visbriesmīgāko radījumu palīdzību, kādus vien kaķis var iedomāties: muļķa suns un vecs putns. Šī ceļojuma laikā viņa paplašina savu skatījumu uz dzīvi un atklāj draudzības patieso nozīmi. Biļetes cena: 3 eiro.
Plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē gaidāma Ogres novada jauniešu deju kolektīvu skate. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks Ogres novada senioru un vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts "Uzziedam dejā". Ieeja bez maksas.