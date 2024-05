Darba Tinderis - finansiāli atbildīgākais vasaras festivāls jauniešiem

Veidots pēc iepazīšanās platformas principiem, “Darba Tindera” īpaši izstrādātais algoritms interaktīvā un ērtā veidā nodrošina jauniešiem un to prasmēm piemērotākās vakances, bet uzņēmumiem – atbilstošākos kandidātus.

Platformadarbatinderis.lv ir moderns risinājums, kas aizstāj neskaitāmu motivācijas vēstuļu, CV un e-pastu rakstīšanu, ļaujot kandidātiem ātri atrast vakances un spert nākamo soli – ieplānot un aizvadīt darba interviju turpat platformā. “Darba Tindera” vienotā sistēma atvieglo un samazina darba meklēšanas laiku līdz 2-3 nedēļām, vēl jo vairāk - darbu vari meklēt sev ērtā vietā un veidā: mājās pie datora, caur telefonu, braucot autobusā vai sēžot kafejnīcā.

Tuvojoties vasarai, šoreiz “Darba Tindera” fokuss vērsts uz dažādu prakses iespēju nodrošināšanu jauniešiem un studentiem, tomēr nemainīgi platformā būs atrodamas arī darba vakances IT, finansēs un analītikā, pārdošanā, mārketingā, projektu vadībā, klientu atbalstā un apkalpošanā un daudzās citās jomās. Platformā jaunos kolēģus meklēs tādi uzņēmumi kā AS “Lido”, “Maxima Latvija”, “KFC”, SIA “Skandi Motors”, SIA “Bite Latvija”, AAS “Balta”, SIA “Premium Solutions”, “Assistants To Business”, SIA “G4S Latvia” un citi. Dalībai laipni aicināts pieteikties ikviens interesents neatkarīgi no vecuma un pieredzes līmeņa. “Darba Tinderī” iespējas atradīs gan praktikanti, gan junior pozīciju pārstāvji, gan arī jau pieredzējuši darbinieki.

Līdz šim “Darba Tinderis” pulcējis 3452 dalībniekus un vairāk kā 100 vadošos Latvijas uzņēmumus. Platformā reģistrētas 3070 profesionālās saderības un ievāktie dati liecina, ka 8 no 10 uzņēmumiem “Darba Tinderī” atraduši vismaz vienu darbinieku. Sociālais uzņēmums “Visas Iespējas” jau vairāk kā 5 gadus nodarbojas ar jauniešu personīgās izaugsmes un profesionālo gaitu veicināšanu, īstenojot apmācības, izglītojošus projektus, kā arī karjerai veltītus pasākumus. “Darba Tinderis” ir uzņēmuma jaunākais un inovatīvākais karjeras rīks, kura mērķis ir sniegt izaugsmes iespējas ikvienam Latvijas jaunietim.

Reģistrēties dalībai iespējams līdz 3. jūnijam šeit:https://darbatinderis.lv/candidates

