Daugavas stāsti. Ogrē norit diasporas nometne

«Daugavas stāsti 2024» sākās 29. jūlijā un ilgs līdz 4. augustam. Nometnē piedalās 26 bērni un jaunieši no Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Spānijas un Šveices. Šogad piepulcējušies dalībnieki arī no ASV, Francijas un Horvātijas. Savukārt Latviju nometnē pārstāv septiņi Ventspils Izglītības pārvaldes ieteikti un atbalstīti dalībnieki. Nometne notiek par Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un tās dalībniekiem ir bez maksas. Jautāta, kāpēc Latviju nometnē pārstāv jaunieši no Ventspils, projekta «Daugavas stāsti 2024» vadītāja Ieva Vītoliņa stāsta, ka ikvienā no nometnēm piedalījušies jaunieši no Latvijas, atkarībā no tā, kura pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu. Šogad tā bija Ventspils.

Nometnē visas aktivitātes notiek latviešu valodā. Lielākoties diasporas bērni un jaunieši spēj komunicēt latviski. Tikai retos gadījumos talkā jāņem kāda svešvaloda. Nometnes laikā tās dalībnieki vairāk izkopj savu lasītprasmi un rakstītprasmi latviski.

«Turpināsim arī nometnes tradīciju interaktīvā veidā iepazīstināt diasporas bērnus un jauniešus ar Daugavu un tās tuvumā esošiem dabas un kultūras objektiem, vienlaikus stiprinot latviešu valodas un tradīciju apguvi un latviskās identitātes un piederības veidošanos. 2023. gada nometnē pietrūka dienu, lai realizētu visas Ogres piedāvātās iespējas, tādēļ šogad programma ir mainīta, lai būtu interesanti arī tiem, kuri gadu no gada atgriežas nometnē,» stāsta I. Vītola, piebilstot, ka nometnes dalībnieku ģimeņu saknes, ja tā var teikt, iestiepjas visā Latvijā, bet gadu gaitā bijuši arī dalībnieki, kuru tuvinieki dzīvo Ogres novadā.

Otra nometnes vadītāja Ilze Atardo, kuras dzimtā puse ir Aizkraukles novads, jau daudzus gadus dzīvo Itālijā un ik reizi ierodas Latvijā, lai vadītu nodarbības nometnē.

Nometnes programmā paredzētas latvisko tradīciju stundas ar dziesmām un dančiem, Ogres pilsētas viedās bibliotēkas apmeklējums, Ogres Tehnikuma iepazīšana, kur viņi nometnes laikā raduši pajumti, dizaina un mašīnizšūšanas nodarbības, kā arī visu iemīļotā «LEGO» robotika.

«Mūsu dzīve arvien vairāk saistīta ar tehnoloģijām, «STEAM» zināšanu un prasmju nepieciešamību un dažādiem izaicinājumiem nākotnes karjerā. Gan Latvijas, gan diasporas jauniešiem priekšā grūtā profesijas izvēle. Vēlamies parādīt Ogres Tehnikumu kā iespēju – tā ir mācību iestāde, kur lieliskos apstākļos ir iespēja apgūt mūsdienīgas profesijas, kas saistītas ar kokapstrādi, tehnoloģijām, dizainu un viesu uzņemšanu. Tādēļ sadarbībā ar Tehnikuma mācībspēkiem šoreiz īpašu uzmanību veltīsim jauniešu tālākās karjeras iespējamai saistīšanai ar Latviju. Tam palīdzēs gan mācību ekskursija, gan nodarbības kokapstrādes un dizaina klasēs,» stāsta I. Vītola.

Nometnes dalībnieki dodas arī pārgājienā pa Ogri, iepazīstot ne tikai pilsētu un upes krastus, bet baudot arī Zilo kalnu dabas takas. Ogrē tika apmeklēta arī SIA «Smart Aereo», kur ražo mazgabarīta lidmašīnas, bet mācību ekskursijā iepazīs Vecrīgu un apmeklēs Rīgas pili.

Lai veicinātu radošo pašizpausmi un pašapziņu, jauniešiem nometnes laikā būs iespēja pašiem veidot savām interesēm atbilstošus pasākumus un plānot to norisi. Nometnes programmā iekļauts talantu šovs, jautrais vakars «Domā pats!», literārais vakars «Stāsti manim, Daugaviņ!», erudīcijas vakars un «Daugavas stāstu TV šovs», un daudz kas cits.

«Nometne sniegs iespēju bērniem un jauniešiem septiņās dienās nostiprināt attālinātās un ikmēneša nodarbībās mītnes zemēs apgūto, ieraudzīt Latviju klātienē, esot vienaudžu vidū, iepazīt jaunus un zināmus draugus intensīvā saskarsmē, pilnveidot sadarbības prasmes pārgājienā un komandu sacensībās,» stāsta I. Vītola, piebilstot, ka projektu īsteno Ogrē reģistrētā biedrība «Attīstības un inovāciju mācību centrs», kuras sadarbības partneri ir Itālijas un itāļu Šveices latviešu biedrība «ALISI», biedrība «Latviešu draugu kopa Atēnās», Spānijas biedrība «LeLat», Latviešu kultūras biedrība «Saime» Štutgartē Vācijā, bet par gardām balvām dalībniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem ir parūpējusies SIA «Fazer Latvia».

Nometnes noslēgumā dalībnieki gaidīs ciemos vecākus un draugus, lai visiem izstāstītu šīs vasaras Daugavas stāstu! I. Vītola piebilst, ka daudzi nometnes dalībnieki Latvijā ieradušies kopā ar ģimenēm, lai šeit apciemotu arī radus, draugus un, protams, vecvecākus, ja tādi ir, un šī jau ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju – apciemot Latviju. Svētdien «Daugavas stāsti» noslēgsies, cerībā atgriezties nākamgad.