3. decembrī
12.00–12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)
13.00–13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)
13.35–13.45 Akmeņu iela 1
13.50–14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)
5. decembrī
11.30–11.40 Turkalne
12.00–12.30 Jugla
13.00–13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)
13.45–14.30 Loka iela
9. decembrī
9.30–9.50 Rozītes
9.55–10.00 Glāžšķūnis
10.05–10.20 Cepļi
10.30–10.40 Lēdmane
10.45–11.00 Zeltiņi
11.05–11.25 Pīlādži
11.30–11.45 pagrieziens uz Krapes ūdensdzirnavām
11.50–12.25 Krape
12.30–12.45 Avotiņi
12.50–13.05 Lejieši
13.10–14.00 Lobe
10. decembrī
13.00–13.30 Tomes zivjaudzētava
14.00–15.00 Pumpuri/Daugavieši
11. decembrī
12.00–12.30 Dzelmes
12.45–13.10 Kaibala (pie bērnudārza)
14.00–15.00 Avoti
17. decembrī
10.00–10.15 Lejasmākani
10.20–10.40 Zādzene
10.50–11.10 Priežkalni
11.15–11.35 Krasti
11.40–12.10 Silmači
12.25–12.45 Vērenes muiža
13.15–13.25 Suces
13.35–13.55 Plātere
14.00–14.40 Madliena–Induļi
14.45–15.00 Madliena (pretī autoostai)
19. decembrī
10.30–10.50 Mazozoli
10.55–11.00 Vecā skola
11.05–11.30 Gravkalni
11.35–11.45 Taurupe
11.50–12.05 Lakstene
12.10–12.50 Ķeipene
13.00–13.20 Vatrāne
13.25–13.40 Kastrāne
13.45–14.30 Ķieģeļceplis
23. decembrī
9.10–9.30 Aizupes
9.40–10.00 Kalnāji
10.15–10.35 Ceplīši
10.55–11.15 Dobelnieki
11.40–12.00 Ikšķiles Brīvā skola
12.10–12.30 Dobeles iela
12.35–12.55 Baldones/P. Brieža iela
13.00–13.20 Jaunogres prospekts
13.25–13.45 "Zelta sietiņš"