1. Ogrē, aiz Ogres Mūzikas un mākslas skolas, Brīvības ielā 11, līdz 2026. gada vasarai skatāma foto klubs "Ogre" un "Limbažu foto kluba" kopīgi veidota brīvdabas izstāde "Dabas untumi pilsētas stāstos". Izstāde tapusi, pateicoties Ogres novada pašvaldības projektu konkursam "R.A.D.I. - Ogres novadam".
2. Izstāde "Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheooloģiskā materiāla". Izstāde balstīta uz
Rietumeiropas katolicisma ienākšana bija pagrieziena punkts, taču, lai gan vietējās tautas tika nokristītas, kristietība kā reliģija iesakņojās ļoti lēni. Latvijā arheoloģiskie atradumi liecina, ka gadsimtu gaitā mūsdienu Latvijas teritorijā norisinājies sinkrētisms – kristietības un jau pastāvošo reliģisko priekšstatu saplūšana. Krapes kapi, kas nebija saistīti ar baznīcu, atspoguļo tautā praktizētās tradīcijas, kurās pagānisma elementi savijušies ar kristietības simboliem.
Ko mums stāsta kapu inventārs? Kā Krapes iedzīvotāji vērtēja nāvi? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz izstādes saturs un veidotāji. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama apskatei līdz 2026. gada 4. janvārim.
3. Līdz 1. februārim Taurupes muižas klētī skatāma gleznotāja Valda Kaprāļa personālizstāde, ko rīko Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Taurupes muižas klēti. Kaprālis ir pazīstams kā ainavists un kluso dabu gleznotājs. Viņa eļļas darbos daba iegūst simbolisku nozīmi, bet arī viņa dziļo saikni ar ainavu un vidi, kurā viņš dzīvo un strādā.
4. Līdz 30. decembrim Tomes pagasta bibliotēkā apskatāma Māra Freiberga fotoizstāde "Ceļā uz augšu". Dažreiz vajag vienkārši aizbraukt augstāk - kalnos, virs mākoņiem, kur gaiss ir tīrs un skats liek aizturēt elpu.
5. Līdz 30. janvārim Suntažu Kultūras namā apskatāma mākslinieka Andra Lindes gleznu izstāde.
6. Līdz 4. janvārim ONKC Izstāžu zālē skatāma Tautas lietišķās mākslas studijas SAIVA 65 gadu jubilejas izstāde “Saiva krāsu virpulī”. Apvienojot tradīcijās balstītu meistarību un radošu skatījumu uz mūsdienu tekstilmākslu, “Saivas” audējas piedāvā iepazīt ar lielu mīlestību un rūpību radītos tērpus, aksesuārus un tekstilizstrādājums, kurus paredzēts lietot, nevis ielikt skapī. Izstāde aicina iegriezties krāsu, faktūru un ideju virpulī, gūt iedvesmu un paraudzīties uz tautas lietišķo mākslu no jauna skatupunkta. Izstāde bez maksas apskatāma sestdienās no 11.00 līdz 14.00. Pārējā laikā, iepriekš piesakoties pa tālr: 26313588 (Santa).
7.Līdz 17. decembrim Ikšķiles Tautas nams aicina uz radošo darbu izstādi "Zvaigžņu dārzā", kas apvieno Laumas Palmbahas glezniecību un Dionīsija Miončinska metāla un dzintara darbus. Izstādes mākslas darbi tapuši iedvesmojoties Austrālijas aborigēnu mākslinieces Emily Kame Kngwarray, kuras daiļrade iemieso saikni ar dabu, zemi un dzīves ritmu.
8. Līdz 7. decembrim Lielvārdes kultūras namā apskatāma fotoizstāde ESMU KARAVĪRS GAISA SPĒKOS, kas ir Gaisa spēku karavīru veidota fotoizstāde, kurā atspoguļota karavīru dienesta ikdiena, dalība militārajās mācībās un sadarbība ar sabiedroto spēku karavīriem. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 12.00 - 17.00, ieeja bez maksas.
9. Līdz 8. decembrim Tīnūžu pagasta Tautas namā apskatāma Sandras Grabovskas foto izstāde "Skatīties. Ieraudzīt...".
10. 5. decembrī plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiek atklāta izstāde “Ģeoprocesi” – multidisciplinārs mākslas un pētniecības projekts, kas caur vizuāliem un telpiskiem stāstiem pēta Ogres novada ainavas, to vēsturiskos slāņus un cilvēka ietekmi uz dabu. Muzeja stratēģija paredz arvien konsekventāku ekoloģisko un vides tematiku iekļaušanu izstāžu programmā, rosinot skatītājus pievērsties cilvēka un dabas savstarpējās mijiedarbības jautājumiem.
Izstādes koncepcijas autore ir multidisciplināra dizainere un vides komunikācijas pētniece Mg. Art. Ance Janevica, kurai ir cieša saikne ar Ikšķili un Ķegumu. Viņas maģistra disertācija bija veltīta vides komunikācijas izaicinājumiem, analizējot sabiedrības attieksmi un dizaina lomu vides problēmu risināšanā. A. Janevicas darbi ir guvuši atzinību starptautiskā mērogā un tikuši izstādīti tādās valstīs kā Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, Taivānā, Ķīnā, Apvienotā Karalistē un Latvijā. “Ģeoprocesi” ir viņas pirmā veidotā izstāde. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 5. decembra līdz 2026. gada 1. martam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
11. Ogres Mūzikas un mākslas skolā līdz 5. decembrim skatāma absolventu darbu izstāde. Ikviens silti aicināts to aplūkot darba dienās no pl. 11.00 līdz 19.00 Brīvības ielā 11, Ogrē. Ieeja bez maksas.