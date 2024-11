Dejojot, dziedot un ejot rotaļās, Ogres novadā iedegs gaismiņas svētku eglēs un svinēs Pirmo adventi

29. novembrī

Plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks diskusija “Arī Ogres novadā cīnījās nacionālie partizāni” par nacionālā partizāna Kārļa Kvanta darbību. Diskusija papildina muzeja aktuālo izstādi “Ogres novada lauka pētījumi”, kuras autors Ikuru Kuvadzima, veidojot izstādi, apciemoja dažādas vietas novadā. Meņģelē japāņu mākslinieks iepazinās ar Kvanta dēlu Dzintaru Kvantu, sameklēja fotomateriālu, un tagad stāsts par Kvanta nacionālo partizānu grupu mākslinieka redzējumā aplūkojams muzejā.

Plkst. 18.00 pretī Jumpravas pagasta Kultūras namam notiks Jumpravas pagasta Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums kopā ar Rūķi, kaķi Garfildu un Everestu no "Ķepu patruļas"!

30. novembrī

Plkst. 16.00 pie Krapes Tautas nama gaidāms Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums, būs rotaļu programma bērniem kopā ar rūķeni.

Plkst 17.00 Tīnūžu Tautas namā priecēs bērnu deju kolektīva "Spolītes" un draugu koncerts "Dindaru dandaru rudenī".

Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks senioru deju kolektīva "Ogrēnietis" 25 gadu jubilejas koncerts, kurā senioru deju kolektīvs izdejos sirdij tuvākās un pavisam jaunas dejas. "Ogrēnieti" svētkos sveiks bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pīlādzītis". Biļetes www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena: 4 eiro; 3 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.

Plkst. 19.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Lielajā zālē notiks vidējās paaudzes deju kolektīva "Saime" Andru dienas sadancis. Ieejas maksa: 2 eiro.

1. decembrī

Plkst. 14.00 Ķeipenes Tautas namā priecēs grupas "Eridana" koncertprogramma "Sajūti Ziemassvētkus". Biļetes cena: 5 eiro, skolēniem bez maksas.

Plkst. 15.00 Ikšķilē norisināsies pasākums "Ziemas brīnumsvētki": jautras, radošas un izzinošas aktivitātes visai ģimenei kopā ar Jauno meistaru pulciņu, Ikšķiles Brīvo skolu, Modes mākslas radošo darbnīcu, Ikšķiles Jauniešu centru un Ikšķiles senioriem; Ikšķiles Centra laukumā - plkst. 16.45 muzikāla izrāde ģimenēm "Iedomīgā eglīte" un plkst. 17.30 Ikšķiles svētku egles iedegšana.

Plkst. 15.00 Lielvārdes Kultūras namā notiks koncertizrāde visai ģimenei "Čučumuižas Ziemassvētku pasaka" - muzikāls uzvedums ar iemīļotā televīzijas raidījuma "Čučumuiža" rūķu Taustiņa, Kikī, Bonbondziņa, kā arī rūķīšu krustmāmiņas Kristīnes piedalīšanos. Kopā dziedās dziesmas, ies rotaļās, dzīs jokus, kā arī sagaidīs visīstāko Ziemassvētku vecīti, ar kuru kopā plkst. 16.30 dosies iedegt Lielvārdes Ziemassvētku eglīti.

Plkst. 15.00 pie Ķeipenes Tautas nama gaidāms Ziemassvētku piedzīvojums! Būs spēles, rotaļas, dziesmas un dejas, būs piparkūkas un saldumi, būs satikšanās ar rūķiem, sniegavīru Olafu un, protams, Ziemassvētku vecīti! Ķeipenes estrādes parkā būs iespēja baudīt braukšanu kamanās ar zirgu staļļa "Salaiņi" zirgiem un poniju! Plkst. 16.00 lielās svētku egles iedegšana Ķeipenes kalnā.

Plkst. 15.00 pie Birzgales Tautas nama notiks eglītes iedegšanas pasākums. Piedalīsies Birzgales amatierkolektīvi un pasaku tēli.

Plkst. 16.00 pie Madlienas Kultūras nama noritēs lielās svētku egles iedegšana kopā ar Lielvārdes folkloras kopu "Josta" un Madlienas Kultūras nama pirmsskolas bērnu deju kolektīvu "Lienīte".

Plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centrā Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris ielūdz gan lielos, gan mazos klausītājus kopīgā piedzīvojumā Pirmajā adventē, apmeklējot aizraujošu koncertu “Ziemas pasaka”. Ieeja bez maksas.

Plkst. 16.00 Meņģeles Tautas namā iedegs pirmo svecīti adventes vainagā un darbosies radošajās nodarbībās "Ziemassvētku rotājumu gatavošana".

Ziemas jampadracis Ogrē: no plkst. 16.00 līdz 20.00 Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš Ogrē, Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos; plkst. 17.00 uz skvēra skatuves Rīgas zvanu ansambļa "Primus" un Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas "Svilpastes" koncerts; plkst. 18.00 Ziemassvētku egles Ogrē iedegšana un deju jampadracis ar DJ Jāni Balodi un Ziemassvētku vecīti.

Plkst. 17.00 Ķeguma parkā notiks lielās egles iedegšana kopā ar "Brīnumu lādes" varoņiem.

Plkst. 17.00 pie Ogresgala Tautas nama gaidāma Ogresgala egles iedegšana ar lāci Artūru.

Plkst. 17.00 Lauberes Kultūras namā notiks koncerts ar amatiermākslas kolektīvu līdzdalību. Pēc koncerta iedegs eglīti kultūras nama pagalmā.

Plkst. 17.00 pie Rembates Tautas nama iedegs lampiņas Rembates pagasta Ziemassvētku eglītē. Kopā ies rotaļās un radoši darbosies. Turpinās iesākto tradīciju - Ziemassvētku tirdziņu, kurā būs iespēja iegādāties mājražotāju un bērnu pašdarinātus labumus.

Plkst. 17.00 bijušās Tomes pamatskolas dārzā notiks Ziemassvētku egles iedegšana. Iedegs gaismu lustru mājā, baudīs silto dzērienu, tiksies ar laimes lāci!

Plkst. 17.00 Tīnūžu Tautas namā priecēs Ogres novada vokālo ansambļu koncerts "Ziemassvētkus gaidot". Piedalīsies: "Modus Vivendi" no Jumpravas, "Nona" no Ikšķiles, "Pusnakts stundā" no Lielvārdes, "Saime" no Ogresgala, "Saulgrieži" no Ikšķiles, "Sonore" no Ķeipenes, "Tikai tā" no Ikšķiles un Tomes dāmu ansamblis.