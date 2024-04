Deju kolektīvs "Viznīts" piedalījās starptautiskajā kultūras un mākslas festivālā "Europeade 2023" Vācijā (FOTO) Daina Pelēce, BJDK "Viznīts" vadītāja

18.jūlija pēcpusdienā Ogres 1.vidusskolas Bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" 38 dejotāji atgriezās no Gothas, kur savu šā gada deju sezonu noslēdzām ar dalību 58. starptautiskajā kultūras un mākslas festivālā EUROPEADE 2023, kas šogad notika no 12. līdz 16. jūlijam Gothā (Vācijā). Eiropiāde ir lielākais Eiropas tautu kultūras festivāls, kas kopš 1964. gada katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Ik gadu ap 5000 dalībnieku no dažādām Eiropas valstīm, tērpušies savos tradicionālajos tautas tērpos, satiekas, lai dziedātu, muzicētu un dejotu, tādējādi veicinot Eiropas tautu vienotību un parādot kā tiek sekmēta un attīsta katras tautas kultūra.