Pirmdiena, 02.03.2026 11:22
Laila, Lavīze, Luīze
Pirmdiena, 02.03.2026 11:22
Laila, Lavīze, Luīze
Pirmdiena, 2. marts, 2026 09:05

Deju studijas Ogres filiāles vadītāja: Esmu zaudējusi 20 gadu garumā krātās atmiņas un kontaktus

OgreNet
Deju studijas Ogres filiāles vadītāja: Esmu zaudējusi 20 gadu garumā krātās atmiņas un kontaktus
Publicitātes foto no Dance Beat Ziemassvētku koncerta 2025. gadā
Pirmdiena, 2. marts, 2026 09:05

Deju studijas Ogres filiāles vadītāja: Esmu zaudējusi 20 gadu garumā krātās atmiņas un kontaktus

OgreNet

"Septiņas dienas esmu pārdzīvojusi - no dusmām līdz asarām," neizskaidrojamu iemeslu dēļ deju studijas "Dance beat" Ogres filiāles vadītājai Dacei Zvirgzdiņai nobloķēts Instagram konts, kurā, protams, bija ļoti plaša uzkrātā deju studijas pieredze, darba atspoguļojums un komunikācija ar cilvēkiem. "Es te 20 gadus biju krājusi atmiņas un kontaktus savā IG kontā, bet tas tika nesaprotama iemesla dēļ noslēgts, nobloķēts, mēģināju apelēt, bet bez rezultātiem."

Tieši savā dzimšanas dienā, deju studijas vadītāja ierakstījusi video ar lūgumu pēc šobrīd lielākā iepriecinājuma: "Esmu saņēmusies veidot no jauna šo platformu un man ļoti palīdzētu atbalsts. Gribu prasīt jūsu  palīdzību, atrodiet manu jauno Instagram kontu, uzlieciet "follow", lai es varu atkal jūs atrast un pamazām celties augšā un rast sevī spēku no jauna būt tur, lai radītu un dalītos."

Dace informē, ka visiem, kam interesē dažāda stila dejas un kustība, viņu var atrast - Instagram / dace_zvirgzdina_

"Dance Beat" ir deju studija ar 15 gadu pieredzi, kurā bērni un jaunieši var apgūt dažādus deju stilus un attīstīt savas deju prasmes. Kopš 2019. gada arī "Dance Beat" filiālē Ogre notiek mūsdienu deju nodarbības. Bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja apgūt Hip Hop, House un Contemporary deju stilus. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?