Tieši savā dzimšanas dienā, deju studijas vadītāja ierakstījusi video ar lūgumu pēc šobrīd lielākā iepriecinājuma: "Esmu saņēmusies veidot no jauna šo platformu un man ļoti palīdzētu atbalsts. Gribu prasīt jūsu palīdzību, atrodiet manu jauno Instagram kontu, uzlieciet "follow", lai es varu atkal jūs atrast un pamazām celties augšā un rast sevī spēku no jauna būt tur, lai radītu un dalītos."
Dace informē, ka visiem, kam interesē dažāda stila dejas un kustība, viņu var atrast - Instagram / dace_zvirgzdina_
"Dance Beat" ir deju studija ar 15 gadu pieredzi, kurā bērni un jaunieši var apgūt dažādus deju stilus un attīstīt savas deju prasmes. Kopš 2019. gada arī "Dance Beat" filiālē Ogre notiek mūsdienu deju nodarbības. Bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja apgūt Hip Hop, House un Contemporary deju stilus.