Deju treniņš senioriem sagādā prieku
Ogres novada Sociālā dienesta teritorijā notika deju studijas “Bachata Riga” deju treniņš senioriem.

Kā norāda “Bachata Riga” vadītājs un deju treneris Artūrs Bernis, šajā laikā cilvēkiem pietrūkst kustību, socializēšanās, veselīgas vides un svaiga gaisa. Lai stiprinātu imūnsistēmu un uzlabotu pašsajūtu, ir jārūpējas par cilvēka emocionālo stāvokli, īpaši senioriem. Dejošana un sportošana šobrīd ir labākie veidi, kā sevi stiprināt fiziski un iegūt emocionālo gandarījumu.

Deju treniņā svaigā gaisā piedalījās seniori no Ogres pilsētas un apkaimes. Kopumā, dejotāji atzina, ka bijuši patīkami pārsteigti par iespēju Ogres pilsētā iepazīt un izdejot latīņu deju ritmus.

Senioriem deju treniņš sagādāja prieku, iedvesmu un pozitīvas emocijas.

Foto: Māris Arbidāns.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
