Kopumā saietā pulcēsies 24 latviešu teātri no 11 valstīm un 15 latviešu mākslinieciskās kopas, kas darbojas Pīterboro un tās apkārtnē. Saieta apmeklētāji varēs noskatīties 20 izrādes, no kurām 18 ir latviešu dramaturgu lugu iestudējumi. Tas ir īpaši atzīmējams, jo viens no PLATS uzstādījumiem ir popularizēt pasaulē Latvijas dramaturgu darbus ne tikai diasporā dzīvojošajiem latviešiem, bet arī cittautiešiem, un šogad tie būs briti. Pilnīgi visas izrādes, kuras tiks spēlētas uz Pīterboro teātru skatuvēm, tiks tulkotas arī angļu valodā ar sinhronā tulkojuma palīdzību, un jau tagad zināms, ka skatītāju pulkā būs arī citu tautību skatītāji.
Programmā iekļautas arī desmit meistarklases, kuras vadīs pieci profesionāļi no Latvijas, divas latviešu mākslinieku izstādes (foto - Guntars Līcis un zīmējumi - Marta Andersone), nu jau tradicionālā izsole un rīta vingrošana, kā arī atklāšanas un noslēguma pasākumi, kas notiks Pīterboro katedrālē. Dalību atklāšanas pasākumā ir apstiprinājis arī Karaļnama pārstāvis vicelords Tims Sīls (Tim Seal) un Pīterboro mēra vietnieks, padomes loceklis Pīters Hilljē (Peter Hillier) kopā ar konsorta padomes locekli Sāru Hilljē (Sarah Hillier), bet svētbrīdi vadīs katedrāles prāvests Kriss Dallistons (Chris Dalliston) un Eiropas pārstāvis Baznīcas Virsvaldē LELBL, Lielbritānijas un Īrijas apgabala prāvests electus Imants Miezis. Ar īpašu koncertu pasākuma dalībniekus priecēs jaunā un talatīgā operdziedātāja Annija Dziesma Teteris, kas par godu saietam ieradusies no ASV. Latviju saietā pārstavēs arī Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas vadītāja Agita Zariņa-Stūre, vēsta PLATS pārstāvji.