17. martā plkst. 11.00-13.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Mācību klasē notiks individuālās konsultācijas, kā izmantot Ogres Centrālās bibliotēkas elektroniskā kataloga attālinātos pakalpojumus. Konsultāciju laikā bibliotēkas speciālisti stāstīs, praktiski demonstrēs un atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem, kā izmantot tiešsaistes kataloga piedāvātas iespējas – meklēt informāciju par izdevumiem, pasūtīt izdevumus attālināti un pagarināt saņemto izdevumu lietošanas termiņu.
17. martā plkst. 16.00-19.00 pie bibliomāta paredzētas individuālās konsultācijas par Ogres Centrālās bibliotēkas bibliomāta izmantošanu. Konsultāciju laikā Ogres Centrālās bibliotēkas speciālisti stāstīs un praktiski demonstrēs, kā izmantot bibliomātu, kas pieejams Ogres Centrālās bibliotēkas vējtverī un nodrošina lietotājiem ērtāku grāmatu un citu izdevumu saņemšanu arī ārpus bibliotēkas darba laika 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.
18. martā plkst. 11.00-13.00 individuālā darba telpā norisināsies individuālās konsultācijas par datubāzu "Letonika un "News.lv" izmantošanu. Bibliotēkas speciālisti informēs par meklēšanas iespējām un darbu ar datubāzēm, kā arī atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem. Tiešsaistē pieejamie informācijas resursi – datubāzes – nodrošina piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan izglītības, gan pētniecības, gan ikdienas informācijas vajadzībām.
18. martā plkst. 16.00-19.00 bibliotēkas Mācību klasē notiks individuālās konsultācijas par 3td e-grāmatu bibliotēkas lietošanu. Bibliotēkas speciālisti stāstīs, kā ikvienam bibliotēkas lietotājam iespējams lasīt e-grāmatas, par 3td e-grāmatu bibliotēkas lietošanu, grāmatu meklēšanu un citām funkcijām.
3td e-grāmatu bibliotēka ir veids, kā piekļūt grāmatām attālināti, ja vien ir pieejama kāda no viedierīcēm un interesējošā grāmata ir pieejama e-grāmatu bibliotēkā. Īpaši ērti tas ir attiecībā uz ļoti pieprasītām grāmatām, uz kurām bibliotēkā veidojas rindas, skaidro bibliotēkas pārstāvji.
Dalība visos Ogres Centrālās bibliotēkas organizētajos “Digitālās nedēļas 2026” pasākumos un aktivitātēs ir bez maksas.