“Digitālās nedēļas 2026” centrālais notikums būs atklāšanas pasākums otrdien, 17. martā, kas šogad apvienots ar pirmo Mākslīgā intelekta dienu Latvijā. Pasākums pulcēs publiskās pārvaldes, tehnoloģiju un inovāciju profesionāļus, lai praktiski un stratēģiski diskutētu par mākslīgā intelekta ieviešanu publiskajā sektorā. Pasākumam būs iespējams sekot līdzi arī tiešraidē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un partneru "Facebook" kontos.
Visas nedēļas garumā dažādās Latvijas vietās notiks semināri, darbnīcas, diskusijas un praktiskas nodarbības, kas palīdzēs iedzīvotājiem pilnveidot digitālās prasmes, izprast mākslīgā intelekta risinājumus un apgūt drošas rīcības principus digitālajā vidē, vēsta organizatori.
16. martā plkst. 14.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē notiks seminārs par krāpniecību digitālajā vidē "Pirms nospied "Jā": kā atpazīt krāpniecību". Kā atpazīt aktuālās krāpšanas shēmas, un kam pievērst uzmanību, saņemot SMS vai zvanu? Vai var ticēt visam, ko stāsta vai rāda? Uz semināru aicināts ikviens interesents. Dalība ir bez maksas.
“Digitālajā nedēļā 2026” paredzētas šādas tematiskās dienas:
• 16. marts – Digitālās nedēļas ieskaņas pasākumi;
• 17. marts – digitālās prasmes un mākslīgais intelekts;
• 18. marts – prasmes izglītībā; "DigComp 3.0": Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvars;
• 19. marts – kiberdrošība un drošāks internets;
• 20. marts – digitālās prasmes uzņēmējiem un IKT profesionāļiem.
Ikviens interesents varēs sekot līdzi centrālajiem pasākumiem LIKTA "Facebook" kontā un citās interneta tiešraidēs, kā arī piedalīties klātienes un tiešsaistes aktivitātēs visā Latvijā.