Ogres novadā digitālo prasmju mācības jau apguvuši vairāk nekā 560 iedzīvotāji, no kuriem daļa apguvuši vienu, bet daļa – vairākus mācību līmeņus. Kopumā Ogres novada pašvaldībā jau izsniegtas vairāk nekā 900 apliecības par mācību pabeigšanu. Iedzīvotāju atsauksmes un dalībnieku pozitīvā pieredze apliecina, ka digitālo prasmju apguve ir aktuāla dažādu paaudžu iedzīvotājiem un saistīta ar atšķirīgām ikdienas vajadzībām.
“Mācībām pieteicos, jo mana ģimene dzīvo citā valstī un gribēju ar viņiem sazināties digitāli biežāk. Līdz šim tas šķita sarežģīti, bet nodarbībās iemācījos izmantot dažādas saziņas iespējas, kā arī labāk orientēties digitālajā vidē. Tagad daudz drošāk lietoju datoru un internetu, un jūtos pārliecinātāka, gan kārtojot ikdienas lietas, gan sazinoties ar savējiem,” stāsta mācību dalībniece Jana.
Mācībām aicināts pieteikties ikviens Ogres novada iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, jo to saturs ir pielāgots dažādām vajadzībām, zināšanu līmeņiem un individuālam mācīšanās tempam. Piemēram:
- jauniešiem digitālo prasmju mācības palīdz spert drošus pirmos soļus patstāvīgā dzīvē – iemācīties lietot eParakstu, lai elektroniski pieteiktos studijām vai parakstītu darba un īres līgumus, kā arī saprast, kā droši izmantot internetu un pasargāt savus datus. Šīs prasmes ir būtisks pamats gan studijām, gan darba tirgum, kur digitālie rīki ir ikdiena;
- strādājošajiem mācības nozīmē praktisku labumu ikdienā – iespēju ietaupīt laiku, kārtot maksājumus, dokumentus un saziņu ar valsts iestādēm tiešsaistē, neizejot no mājām. Digitālo prasmju pilnveide palīdz justies pārliecinātāk darba vidē, saglabāt konkurētspēju un vieglāk pielāgoties pārmaiņām profesionālajā dzīvē;
- visbeidzot – senioriem digitālo prasmju apguve sniedz lielāku patstāvību un drošību – iespēju sazināties ar bērniem un mazbērniem videozvanos, izmantot e-veselību, sekot līdzi saviem veselības datiem un kārtot ikdienas jautājumus mierīgā, saprotamā un atbalstošā vidē.
Lai pieteiktos mācībām, ir jāaizpilda pašnovērtējuma zināšanu tests, kas palīdzēs noteikt visatbilstošāko mācību līmeni. To var izdarīt patstāvīgi www.stars.gov.lv tīmekļvietnē, klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 11, sazinoties pa tālruni 65030340 vai rakstot uz .
Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt digitālās prasmes trīs līmeņos:
- 1. līmenis – pamata digitālās prasmes (datora un viedtālruņa lietošana, interneta un e-pasta pamati, digitālā drošība.);
- 2. līmenis – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes (failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas lietošana, WhatsApp, pirkumi internetā, autorizācija un elektroniskā identifikācija);
- 3. līmenis – vidējā līmeņa digitālās prasmes (eParaksts, e-adrese, e-pakalpojumi, e-veselība, elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS), informācijpratība).
Katra līmeņa apguve paredzēta 8 akadēmisko stundu garumā. Mācības iespējams apgūt dažādos veidos:
- Klātienē;
- Attālināti – ar pasniedzēja / mentora atbalstu;
- Pašmācību ceļā – patstāvīgi tiešsaistē.
Par projektu:
Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) datiem, tikai 45% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir digitālās pamatprasmes. Lai sasniegtu Eiropas Savienības nosprausto mērķi līdz 2030. gadam sasniegt 80%, 2024. gada nogalē VARAM sadarbībā ar Latvijas valstspilsētu un novada pašvaldībām uzsāka vērienīgu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”.