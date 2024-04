“DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kartes Eiropas izzināšanai ieguvuši 155 jaunieši no Latvijas

Kopumā 2023. gada oktobra pieteikumu kārtā tika saņemti vairāk nekā 144 038 pieteikumi no visas Eiropas, bet ceļošanas kartes saņēma 35 318 jaunieši. No Latvijas iniciatīvai pieteicās 1154, bet bezmaksas biļetes ieguva 155 jaunieši. Veiksmīgie kandidāti 1-30 dienu ilgā ceļojumā varēs doties laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. maijam. Jauniešiem dalības apstiprinājumus Eiropas Komisija (EK) ir nosūtījusi uz pieteikumā norādītu e-pasta adresi. Tajā norādīta arī informācija par tālāko pieteikšanās procesu un turpmāko rīcību. Aicinām apstiprinātos dalībniekus izskatīt savu e-pastu, lai veiktu pieteikuma apstiprinājumu. Savukārt jaunieši, kuri pieteicās, bet netika apstiprināti dalībai iniciatīvā, arī tiek aicināti sekot līdzi informācijai e-pastā, jo viņi joprojām ir rezerves dalībnieku sarakstā un var saņemt uzaicinājumu piedalīties iniciatīvā arī vēlākā laika posmā – ja kāds no dalībniekiem atsauc vai nav apstiprinājis savu dalību.

Atlasītajiem dalībniekiem būs iespējams saņemt arī Eiropas Jaunatnes karti (EYCA), kuru varēs aktivizēt lietotnē “DiscoverEU Travel App”, kas dalībniekiem būs pieejama pēc rezervācijas procesa pabeigšanas. Karte ir derīga vienu gadu pēc aktivizēšanas un nodrošina jauniešiem vairāk nekā 40 000 dažādas atlaižu iespējas transportam, naktsmītnēm, pārtikai, kultūras un sporta pasākumu apmeklējumiem, kā arī apskates objektu apskatei un citām aktivitātēm visā Eiropā.

Mācības un informatīvi pasākumi biļetes ieguvušajiem jauniešiem

“Erasmus+” valstu aģentūras, tostarp JSPA, biļeti ieguvušajiem jauniešiem pirms došanās ceļā rīkos informatīvus pasākumus. Tajos tiks sniegta svarīgākā ar iniciatīvu un ceļošanu saistītā informācija, kā arī būs iespēja iepazīties ar citiem ceļotājiem no attiecīgās valsts. Ceļošanas karti ieguvušajiem jauniešiem no Latvijas mācības klātienē notiks šī gada 8.-10. martā vai 14.-16. jūnijā, savukārt mācību pasākumi tiešsaistē – šī gada 22. martā vai 10. maijā tiešsaistes platformā Zoom.

Biļeti ieguvušie dalībnieki ir personīgi informēti par iespēju pieteikties un var piedalīties tikai vienā aktivitātē, klātienes mācībās dalībnieku skaits ir ierobežots. Jaunietim ir jāizvēlas sev piemērotākais pasākumu un jāpiesakās tam, kā arī līdz 2024. gada 31. martam jāapstiprina sava ceļošanas karte un jāseko instrukcijām saņemtajos e-pastos no JSPA un EK.

Par “DiscoverEU”

Iniciatīva “DiscoverEU” sniedz iespēju 18 gadus veciem jauniešiem ceļot un stiprināt piederības sajūtu ES, uzzināt vairāk par Eiropas daudzveidību, kultūras mantojumu un vēsturi, iepazīties ar cilvēkiem no visas Eiropas un izzināt arī sevi. Iniciatīvā apstiprinātie dalībnieki ir aicināti pa Eiropu pārvietoties ar videi draudzīgāku transportlīdzekli – vilcienu.

“DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kartes tiek piešķirtas, balstoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018. gada, kad iniciatīva “DiscoverEU” tika organizēta pirmo reizi, 284 000 ceļošanas kartēm pieteikušies vairāk nekā miljons jauniešu no visas ES, tostarp 7574 jaunieši no Latvijas – no tiem vairāk nekā 1000 ieguvuši šo unikālo iespēju. 2024. gada pirmā pieteikšanās kārta sāksies aprīlī.