Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 11:51

Zālītes un Marhilēviča dziesmuspēle "Tobāgo!" Ķeguma parkā ar vietējo cilvēku aktierspēlēm - jau rīt!

OgreNet
Zālītes un Marhilēviča dziesmuspēle "Tobāgo!" Ķeguma parkā ar vietējo cilvēku aktierspēlēm - jau rīt!
Fotokolāža no izrādes gatavošanas video Facebook
Ķeguma pilsētas iedzīvotāji, draugi un Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi par godu nama 75 gadadienai, aicina skatītājus uz īpašu muzikālu brīvdabas notikumu - Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča dziesmuspēli “TOBĀGO!”. Pirmizrāde notiks 29. maijā plkst. 20.00, bet izrādes atkārtojums – 30. maijā plkst. 14.00 Ķeguma parkā. Šajās dienās tiks svinēti Ķeguma pilsētas svētki "Vēja raksti Ķegumā".

Iestudējuma īpašā vērtība - galvenās lomas uzticētas Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem un draugiem, kuri ar savu talantu, degsmi un personīgo ieguldījumu kļuvuši par šī stāsta galvenajiem vēstnešiem uz skatuves, bet izrādi kuplinās Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi – jauktais koris “LINS”, SDK “ĶEGUMS”, VPDK “KADIĶIS”, DDK “RASA”, kā arī ģitārstudija “ĶEGUMA DUCIS”.

Izrādes pamatā ir Kurzemes hercogistes mēģinājums 17. gadsimtā izveidot koloniju Tobāgo salā Karību jūrā. Šis vēsturiskais notikums iedvesmojis stāstu par drosmi doties nezināmajā, ilūzijām par labāku dzīvi svešumā un cilvēka mūžīgo izvēli – doties prom vai palikt tur, kur ir viņa saknes.
Dziesmuspēle “Tobāgo!” vieno dziesmu, deju un teātri emocionālā un daudzkrāsainā stāstā, kas īpaši rezonē arī mūsdienās. Iestudējums aicina pārdomāt piederības sajūtu, māju nozīmi un spēju piepildīt savus sapņus tepat, savā zemē.

Radošo komandu veido izrādes vadītāja Vita Skutele, režisore Inese Tālmane, muzikālā vadītāja Liene Seržante un kustību māksliniece Ieva Filipsone.

Organizatori aicina skatītājus ņemt līdzi pledus un benķīšus, lai nesteidzīgi un ērti baudītu izrādi dabas ieskāvumā.

Dziesmuspēle “Tobāgo!” ir nozīmīgs kultūras notikums Ķegumā, apliecinot kopienas spēku, radošumu un vēlmi satikties dziesmā, dejā un stāstā.

Iestudējums, kurā vēsture savijas ar cilvēku sapņiem, cerībām un izvēlēm, taps kā spilgts koprades projekts Ķeguma pilsētas svētku ietvaros.

Ieeja abās izrādēs ir bez maksas.

