Iestudējuma īpašā vērtība - galvenās lomas uzticētas Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem un draugiem, kuri ar savu talantu, degsmi un personīgo ieguldījumu kļuvuši par šī stāsta galvenajiem vēstnešiem uz skatuves, bet izrādi kuplinās Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi – jauktais koris “LINS”, SDK “ĶEGUMS”, VPDK “KADIĶIS”, DDK “RASA”, kā arī ģitārstudija “ĶEGUMA DUCIS”.
Izrādes pamatā ir Kurzemes hercogistes mēģinājums 17. gadsimtā izveidot koloniju Tobāgo salā Karību jūrā. Šis vēsturiskais notikums iedvesmojis stāstu par drosmi doties nezināmajā, ilūzijām par labāku dzīvi svešumā un cilvēka mūžīgo izvēli – doties prom vai palikt tur, kur ir viņa saknes.
Dziesmuspēle “Tobāgo!” vieno dziesmu, deju un teātri emocionālā un daudzkrāsainā stāstā, kas īpaši rezonē arī mūsdienās. Iestudējums aicina pārdomāt piederības sajūtu, māju nozīmi un spēju piepildīt savus sapņus tepat, savā zemē.
Radošo komandu veido izrādes vadītāja Vita Skutele, režisore Inese Tālmane, muzikālā vadītāja Liene Seržante un kustību māksliniece Ieva Filipsone.
Organizatori aicina skatītājus ņemt līdzi pledus un benķīšus, lai nesteidzīgi un ērti baudītu izrādi dabas ieskāvumā.
Dziesmuspēle “Tobāgo!” ir nozīmīgs kultūras notikums Ķegumā, apliecinot kopienas spēku, radošumu un vēlmi satikties dziesmā, dejā un stāstā.
Iestudējums, kurā vēsture savijas ar cilvēku sapņiem, cerībām un izvēlēm, taps kā spilgts koprades projekts Ķeguma pilsētas svētku ietvaros.
Ieeja abās izrādēs ir bez maksas.