2020. gadā Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas kolektīvs bijis radošs, aktīvs un prasmīgs, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem. Bibliotēkas kolektīvs veiksmīgi izmantojis dažādus digitālos rīkus, piemēram, veidojot novadnieces Zentas Ērgles jubilejai veltīto virtuālo izstādi, organizējot virtuālās sarunas, tiešsaistes konkursus, arī virtuālo lasītāju aptauju. Bibliotēka nav baidījusies runāt un stāstīt par bibliotekāru darbu, kas rezultējies ar vēl lielāku lasītāju pieaugumu pagājušā gadā.
LBB balva par darbu 2020. gadā ir Ikšķiles Centrālās bibliotēkas komandas novērtējums valstiskā līmenī, un tā noteikti ir ierosme strādāt vēl aktīvāk, radošāk, aizraujošāk, ko no sirds arī novēlam.
Ogres Centrālā bibliotēka (OCB) lepojas arī ar Lielvārdes pilsētas bibliotēku, kuras Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres Dace Vecziediņa un Ilona Misāne 2020. gada nogalē ieguvušas īpašu atzinību - Valdemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem".
Balvu reizi gadā organizē un piešķir Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, un arī tā ir bibliotēkas un tās darbinieku valsts līmeņa novērtējums. Kopš 2007. gada Voldemāra Caunes balvu saņēmušas bibliotēkas un bibliotekāri, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicinājuši jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.
Balvām abas bibliotēkas izvirzījusi Ogres Centrālā bibliotēka, ar to apliecinot, ka cītīgs, mērķtiecīgs, radošs, neatlaidīgs un arī sirdssilts darbs tiek pamanīts un novērtēts. Priecājamies, lepojamies un sveicam kolēģus, novēlam arvien spožas virsotnes arī turpmāk!
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste