Šoruden uz lielajiem ekrāniem visā Latvijā skatītāju vērtējumam tika nodota režisora un producenta Dzintara Dreiberga jaunā spēlfilma “Tīklā. “TTT” leģendas dzimšana”, kurā Adele atveido galveno varoni Dzidru Uztupi-Karamiševu bērnībā. Adelei šī pirmā kinoloma ir kļuvusi gan par iespēju ieskatīties vēstures posmā, kurā viņa nekad nav dzīvojusi, gan par, iespējams, pirmo soli uz savu lielāko dzīves mērķi – kļūt par atzītu aktrisi un modeli.
Skola un draudzība
“Es mācos Carnikavas vidusskolas 6.c klasē. Skolā man, protams, ļoti patīk laiks, kad satieku draudzenes, bet patīk arī mācīties. Ja tu saproti tēmas, tad, manuprāt, skolā ir viegli,” Adele saka vienkārši un godīgi. Grūtākās dienas skolā esot pirmdienas, otrdienas un ceturtdienas, kad stundu sarakstā ir septiņi mācību priekšmeti. Ar vislielāko prieku meitene apgūst vizuālo mākslu, mūziku, latviešu valodu un literatūru un dodas uz sporta nodarbībām, kas Adeli aizrauj. Ja būtu jāizvēlas viens sporta veids, viņa pilnīgi noteikti izvēlētos basketbolu. Un tas nav pārsteigums, jo arī filmā tieši basketbols ieņem nozīmīgu vietu. Mamma smejas, ka filmas uzņemšanas laikā basketbola grozs mājas pagalmā izmantots ar pilnu atdevi.
Skolā Adele dzied arī ansamblī. “Uzstāties vienai man īsti nepatīk, bet, kad esam vairāki kopā, tad ir drošāk.” Varbūt tāpēc filmēšanās viņu nav nobiedējusi, jo tur uz laukuma meitene nekad nav bijusi viena.
Adele neslēpj, ka viena no lielākajām vērtībām viņai ir draudzība. Meitene stāsta, ka bērnudārzā draugu nav bijis daudz. “Dažreiz mani mēdza apsmiet,” viņa klusi saka, bet bijušas divas īstas draudzenes – Emīlija un Marija. Tagad Marija mācās citā skolā, taču draudzība ar Emīliju turpinās jau desmit gadus.
Tieši draugi iedvesmojot Adeli jauniem hobijiem – vijole, šahs, sports pagalmā. “Viņa pati regulāri kaut ko jaunu izdomā un izmēģina,” smaidot saka mamma.
Ceļš līdz filmēšanas laukumam
Pirms vairāk nekā diviem gadiem Adele pirmo reizi devās uz kino kastingu. “Man vajadzēja izdarīt pāris uzdevumus, lai viņi saprastu, vai deru. Pēc kāda laika mums pateica, ka esmu izvēlēta – no citām piecpadsmit,” viņa atceras.
Mamma Agnese stāsta, ka sadarbība ar kastinga aģentūru ģimenei esot sena: fotosesijas, reklāmas, nelieli projekti. Taču kino – tas ir kas cits. “Es sākumā satraucos, kā nu būs,” atzīstas mamma. “Pirmā diena, tik daudz cilvēku, tik liela komanda… un es tur nebūšu blakus.”
Tomēr bažas acumirklī izzudušas. “Es jau pirmajā dienā ieraugu – Adele sēž Dzintaram [filmas režisoram Dzintaram Dreibergam, – aut.] aiz muguras, pirksti viņa čirkainajos matos, un mana meita sajūsmā tik sauc: “Dzintar, tavi čirkainie mati!” Viss. Kautrība bija pazudusi. Es sapratu – cilvēki un radošā vide viņu atvērs.”
Filmas pasaule kā ceļojums laikā
Jaunā filma ir saviļņojusi arī Adeli. “Pēc pirmizrādes man atnāca tik milzīga enerģija! Jā, esmu kautrīga un nevaru tā uzreiz ar visiem runāties, bet pēc filmas cilvēki nāca klāt un daudz ko teica. Tas viss mani ļoti saviļņoja.” Arī skolā daudzi bērni jau redzējuši filmu. Skolas biedri droši nākot klāt un saka, ka ļoti patikusi gan filma, gan tas, ka tur ieraudzīja Adeli.
Mamma piebilst: “Dzintars viņai ir uzdāvinājis brīnišķīgu iespēju ceļot laikā. Ar īstiem kostīmiem, īstām dekorācijām. Viņš tiešām ir mūsu brīnumdaris. Šādi darbi ļauj saprast daudzu notikumu cēloņus, ne tikai sekas.” Un Dzidras atveidotāja Adele piekrīt: “Dzintars ir uztaisījis filmu, kuru skatoties pat gribas raudāt, jo tie laiki ir bijuši tik grūti. Tad tu sāc aizdomāties un pievērst uzmanību tai vēsturei, kas tur rādīta. Gribas vairāk iegūglēt vai kādā grāmatā vēl ko papildus izlasīt.”
Arī mājās iekāpj brāļa kurpēs
Adele ģimenē ir jaunākā – māsa diviem brāļiem, kuri ir septiņpadsmit un sešpadsmit gadus veci. “Man ļoti patīk ar maniem brāļiem spēlēt spēles, runāties, un vēl man ļoti patīk laiku pavadīt kopā ar māsīcām un brālēniem,” viņa saka.
Mamma atklāj, ka māsai ļoti paveicies ar abiem vecākajiem brāļiem – katrs iedodot ko savu viņas izaugsmē. “Vecākais brālis ir ļoti ētisks, un viņš nemitīgi rūpējas par to, lai Adele jūtas labi emocionāli. Viņš bieži jautā: “Māsiņ, kā tu jūties?” Otrs ir izteikti loģisks, un ar viņu māsai veidojas interesantas diskusijas.” Līdzīgi kā filmā, kur Adeles spēlētā mazā Dzidra iekāpj sava brāļa kurpēs, arī pati Adele ikdienā visai bieži aizņemas kādas no brāļu kurpēm. “Es atzīstos: ja man kaut kur ir ātri jāizskrien ārā vai vienkārši mazliet gribu pastaigāties, es vienmēr velku savu brāļu kurpes. Un cik labi, ka tās ir lielākas, nav tie striķīši jāsien,” smejas Adele.
Filmā ir aizkustinoša epizode: spēlējoties starp peļķēm pagalmā, vecākais brālis Ēriks (aktieris Rūdolfs Pastors) Adeles atveidotajai Dzidrai saka, lai māsa uzkāpj viņam uz kājas tā kārtīgi, no visas sirds. Kameras seko līdzi un iemūžina māsas un brāļa sirsnīgās attiecības, bet man gribas Adelei vaicāt, kas ikdienā ir tas, ko viņai gribas darīt no visas sirds. Un viņa nekavējoties atbild, ka tā ir filmēšanās. “Es tiešām dzīvē gribu kļūt par modeli un aktrisi, gribu to darīt no visas sirds, tas ir mans lielākais dzīves sapnis.”
Redzēja sevi nākotnē
“Visu cieņu Adeles filmas brālim, kas visu laiku bija blakus un arī rūpējās. Viņš izturējās pret Adeli kā pret savu īsto māsiņu,” atceras Agnese. Filmēšanās dienas sagādājušas neizdzēšamas atmiņas visai Adeles dzīvei. Mamma saka, ka ir vairāki brīži, kas noteikti paliks atmiņā. “Mammu, tu zini, kas bija? Es redzēju sevi nākotnē!” – tā Adele priecīgi teikusi dienā, kad satikusi pieaugušo Dzidras atveidotāju aktrisi Agnesi Budovsku. “Un iedomājies – arī viņu sauc Agnese!”
Vēl abām spilgti atmiņā palikusi diena, kad pēc filmēšanās Adelei neplānoti piešķirts šoferis un mašīna. “Viņa man zvana un saka: “Mammīt, pakaļ man nebrauc, tūlīt būšu mājās!” Pēc tam Adele teica, ka tad gan viņa sajutusies kā īsta filmu zvaigzne.”
Komanda Adeli arī apsveikusi ar mazu, sirsnīgu dāvanu – mīkstu, rozā mantiņu, kas nu stāv viņas istabā goda vietā. “Tā ir mana īpašā piemiņa,” meitene atzīst, atgādinot, ka arī mazajai Dzidrai filmā bija īpaša piemiņas lieta – brūnais lācītis.
Tikai nepadoties!
“Es gribu kļūt par modeli un aktrisi. Tiešām gribu to darīt no visas sirds. Tas ir mans lielākais sapnis,” saka Adele, un mamma apstiprina: “Es redzu, kā viņai acis mirdz par tēmu “filmēšanās” un “būt aktrisei”. Es redzu, ka Adelei tas labi sanāk viņas ekstravertuma dēļ. Tas viņu uzlādē, iedvesmo un dod milzu enerģiju.” Mamma šo Adeles sapni atbalsta, bet ar nosacījumu: “Es vienmēr saku: modelēm un aktrisēm ir jābūt arī ļoti gudrām. Tāpēc mēs lasām, runājamies un mācāmies.”
Pati Adele nolēmusi tiekties uz savu sapni un to novēl arī visiem saviem vienaudžiem. “Lai neviens nepadodas! Zinu, ka ir daudzi, kas grib kaut ko sasniegt, bet tad kaut kas nesanāk, un viņi vienkārši padodas. Es novēlu nepadoties, bet darīt no visas sirds to, kas patīk!”
“Latvijai ir daudz neizstāstītu stāstu par spēcīgām personībām un mūsu valstij nozīmīgiem notikumiem. Dzejniekam Mārim Čaklajam ir skaistas rindas: “Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.” Tāpēc es visiem iesaku noskatīties filmu “Tīklā. “TTT” leģendas dzimšana”, izbaudīt to, cik skaisti var tikt izstāstīts viens Latvijas stāsts, kura pēctecīgā daļa esam arī mēs, un mūžam gūt jaunas dzīves atziņas,” saka jaunās aktrises Adeles Ležninas mamma Agnese.
Svētki un tradīcijas
Tūlīt pēc filmas pirmizrādē piedzīvotās svētku sajūtas māju pārņēmusi cita svētku noskaņa. Tuvojoties Ziemassvētkiem, Adeles ģimene neiztiek bez svētku egles pušķošanas decembra sākumā un jaukām tradīcijām katru gadu. “Viena tāda tradīcija mums ir braukt uz laukiem,” sajūsmu neslēpj Adele. Mamma Agnese ir uzaugusi kuplā ģimenē – viņas mamma uzaudzinājusi četrus bērnus un nu priecājas par vienpadsmit mazbērniem. “Mana mamma vienmēr ir centusies visu ģimeni saturēt kopā,” saka Agnese. “Viņa rūpējas par īsto svētku sajūtu un ēst gatavošanu.”
“Mums Ziemassvētkos ir vēl viena tradīcija. Vidējais brālis vienmēr uzliek zvaigzni egles galotnē,” stāsta Adele. Un šogad, iespējams, savu vietu egles zaros atradīs arī mīļmantiņa, kas Adelei dāvināta no visas filmas komandas. Un gads noslēgsies ar vēl vieniem ģimenē ļoti gaidītiem svētkiem – decembra izskaņā mazajai aktrisei apritēs trīspadsmit gadi!