Konkursam tika iesniegti 25 darbi. Lugas vērtēja septiņi profesionāli žūrijas pārstāvji: literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Ieva Kalniņa, Tērvetes amatierteātra režisore Dzintra Zimaiša, literatūrzinātniece, pedagoģe Ināra Andžāne, režisors, pedagogs Vilnis Rullis, teātra zinātniece Ērika Zirne, dramaturģe Lelde Stumbre un dramaturģe Biruta Zujāne.
Krājumā “Cilvēktīkls” iekļauta arī Ineses Tālmanes viencēliena luga “Draugi”. Tajā dramaturģe runā par to vai vīrietis un sieviete var būt draugi, akcentē cilvēka bailes, kā arī spēju vai nespēju pārkāpt robežas, baidoties kaut ko/kādu zaudēt.
“Gribētos aicināt atvērt šo krājumu un lasīt to kā interesantu, saistošu lasāmvielu, kurā ir mazliet no visa – gan psiholoģiski smalkas attiecību drāmas, noslēpumos vīti detektīvstāsti, spēles ar apziņu, gan skartas nopietnas sociālas un globālas problēmas. Šīs lugas spilgti iezīmē sava laika notikumus, izjūtas un emocijas. Tās signalizē par pārmaiņām ne tikai cilvēka domāšanas paradumos, bet arī pasaules vispārējās situācijas gaisotnē.”
/Ērika Zirne, Ievads/
Savukārt Latvijas Nacionālais Kultūras (LNKC) centrs 2020. gada novembrī izsludināja Latvijas nacionālo lugu konkursu.
Tālmane: “Lugu konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā iesūtīju divas lugu idejas, tās abas tika izvirzītas otrajai kārtai, kurā šīs idejas vajadzēja realizēt pilna apjoma lugās.”
1. decembrī tika paziņoti konkursa rezultāti, kuros Ineses Tālmanes luga “Cerību ēnā” ieguva pirmo vietu, bet luga “Pumpurs. Ceļš uz Lāčplēsi” – trešo. Arī šīs lugas tiks iekļautas lugu krājumā, kuru LNKC izdos 2022. gadā.
Lielvārdes bagātība ir tās talantīgie, labestīgie un dzīves gudrie cilvēki. Inese ir viena no mūsu cilvēkiem, kas aktīvi spēlē un dažreiz arī režisē izrādes Lielvārdes tautas teātrī.
Kas ir tas kas Tev liek rakstīt, it īpaši lugas? – Kā es vienmēr uzsveru, es neesmu daudzrakstītājs. Es nerakstu tādēļ vien, lai kaut ko uzrakstītu, rakstu, kad man ir ko teikt, kad kaut kas mani nospiež, nedod miera, vai ļoti ļoti ieinteresē. Varbūt tādēļ man ne visai padodas komēdijas un manu lugu tēmas ir diezgan nopietnas. Man patīk urķēties, meklēt, saprast. Rakstot lugas es pilnveidoju sevi, jo pirms sākt rakstīt ir jāizpilda mājas darbs – jāizpēta tēma. Īsāk sakot – lugas, jo īpaši, ja tās tiek iestudētas, ir iespēja runāt par man svarīgām, varbūt dažkārt neērtām tēmām ar cerību, ka tas skatītājam ļaus aizdomāties par pasauli, kurā dzīvojam.
Kāds ir Tavs lielvārdietes kods? – Turēšanās pie saknēm. Manā gadījumā Lielvārdē tās sākas ar mani, vecāki ar māsu bija ienācēji, es jau piedzimu šeit. Nezināsi pagātni, nevarēsi izveidot skaistu nākotni, tādēļ man patīk pētīt Lielvārdes vēsturi, patīk rakstīt lugas un stāstus pēc Lielvārdes leģendām. Cenšos ik solī sajust to radošo spēku, ko pa Lielvārdes takām staigājot te atstājis Andrejs Pumpurs, Auseklis, Gunārs Priede un nu arī Dzidra Bļodone, kura man ticēja, kā man toreiz likās, nedaudz avansā, un tieši šī viņas ticība bija mans dzinulis, lika man strādāt jo cītīgāk, lai attaisnotu to.
Novēlējums lielvārdiešiem Ziemassvētkos... Sapņojiet un nebaidieties no lieliem, varbūt pat pārdrošiem sapņiem. Ticiet man, sapņi piepildās, vajag tikai nedaudz paieties tiem pretī.
Sveicam lielvārdieti, dramaturģi Inesi Tālamani ar panākumiem!
