Vairāku nedēļu garumā skolēni pētīja izvēlētos kultūrvēsturiskos objektus - apmeklēja baznīcas, fotografēja, veica mērījumus, analizēja vēsturiskos avotus un gatavoja prezentācijas video. Fināla dienā 4.martā komandas būvēja savas izpētītās baznīcas Minecraft Education vidē. Šobrīd baznīcu izveidotie modeļi tiek gatavoti 3D drukai, un pēc tam tās varēs apskatīt ceļojošā izstādē - Ogres novada baznīcas.
"Man ļoti patika atklāt tās vēsturi, arhitektūru un īpaši man patika to taisīt Minecraftā," stāsta Ķeguma pamatskolas komandas kapteinis Andris Roberts Zālītis no 9. klases. Viņš ar savu komandu "Saldskābā maize" (Kristaps Meinards Krauklis 9. klase; Līva Pamiljane 6.c klase.) modelēja Ogres Trīsvienības baznīcu.
"Bija forši būvēt baznīcu, dabūt par to informāciju, iemācīties tās vēsturi un apēst picu ar mācītāju," tā sociālā medija video stāsta komanda "LBVK" pārstāvis. Oskars Zelmenis (kapteinis) no 9. klases kopā ar Raivo Kārkliņu (9. klase) un Oskaru Ziedu (8a. klase) modelēja Lielvārdes evaņģēliski luterisko baznīcas maketu.
Konkursā piedalījās 10 komandas no Ogres novada un to organizēja Ogres novada Interešu izglītības iestāde sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi (ONIP). Konkursa žūrija: Uģis Kagainis, Signe Jana Rubīne, Ieva Židava.