Otrdiena, 17.03.2026 12:20
Gerda, Gertrūde
Otrdiena, 17.03.2026 12:20
Gerda, Gertrūde
Otrdiena, 17. marts, 2026 08:27

Drīzumā gaidāma 3D baznīcu ceļojošā izstāde ar skolēnu modelētajiem novada dievnamiem

Viktorija Slavinska-Kostigova
Ekrānšāviņš no Ķeguma pamatskolas Facebook video
Ogres novadā aizvadīts Latvijā vēl nebijis konkurss „Minecraft modelēšana: Baznīcas ON”. Tā organizatori vēlējušies veicināt skolēnu novadpētniecības un digitālās prasmes virtuālajā vidē, izmantojot platformu Minecraft Education, izveidojot kādas Ogres novada baznīcas modeli un tā aprakstu, kas pēc iespējas atbilst reālajam objektam. Konkursā piedalījās 10 komandas no Ogres novada.

Vairāku nedēļu garumā skolēni pētīja izvēlētos kultūrvēsturiskos objektus - apmeklēja baznīcas, fotografēja, veica mērījumus, analizēja vēsturiskos avotus un gatavoja prezentācijas video. Fināla dienā 4.martā komandas būvēja savas izpētītās baznīcas Minecraft Education vidē. Šobrīd baznīcu izveidotie modeļi tiek gatavoti 3D drukai, un pēc tam tās varēs apskatīt ceļojošā izstādē - Ogres novada baznīcas.

"Man ļoti patika atklāt tās vēsturi, arhitektūru un īpaši man patika to taisīt Minecraftā," stāsta Ķeguma pamatskolas komandas kapteinis Andris Roberts Zālītis no 9. klases. Viņš ar savu komandu "Saldskābā maize" (Kristaps Meinards Krauklis 9. klase; Līva Pamiljane 6.c klase.) modelēja Ogres Trīsvienības baznīcu.

"Bija forši būvēt baznīcu, dabūt par to informāciju, iemācīties tās vēsturi un apēst picu ar mācītāju," tā sociālā medija video stāsta komanda "LBVK" pārstāvis.  Oskars Zelmenis (kapteinis) no 9. klases kopā ar Raivo Kārkliņu (9. klase) un Oskaru Ziedu (8a. klase) modelēja Lielvārdes evaņģēliski luterisko baznīcas maketu. 

Konkursā piedalījās 10 komandas no Ogres novada un to organizēja Ogres novada Interešu izglītības iestāde sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi (ONIP). Konkursa žūrija: Uģis Kagainis, Signe Jana Rubīne, Ieva Židava.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?