Dronu programma ģimnāzijā – ieguldījums valsts drošībā

Ogres Valsts ģimnāzijā nule aizritējusi «Dronu diena Ogrē». Pasākumā piedalījās divu uzņēmumu – dronu ražotāju – pārstāvji, iepazīstinot ģimnāzistus ar industrijas aktualitātēm un pašiem bezpilota lidaparātiem, pieprasījumu pēc jauniem speciālistiem un perspektīvām darba tirgū. Piedalījās arī biedrība «Tev», kas gādā palīdzību Ukrainai, bet Latvijā popularizē dronu izmantošanu civilajā aizsardzībā. Savukārt ievadvārdus Dronu dienas dalībniekiem teica novada mērs Egils Helmanis – tā ir viņa ideja par dronu apmācības nodrošināšanu interešu izglītības programmas formātā. Sastopoties ar uzņēmēju ieinteresētību, iecere ir guvusi reālas aprises, un tālākais jau lielā mērā būs atkarīgs no pašu jauniešu atsaucības. Pa vasaru viņiem ir laiks izdomāt, vai iesaistīties, bet vecākiem un vecvecākiem iespēja palīdzēt ar lēmuma pieņemšanu.

Plašas iespējas civilajā sektorā

Kāpēc dronu apmācībā ir svarīgi iesaistīt tieši jauniešus? Viņi ātrāk adaptējas, vieglāk uztver jaunas zināšanas, apgūst tehniski sarežģītas lietas. Un apstākļi programmas īstenošanai Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajās mājās būs izcili. Kā uzrunā atzina novada mērs: «Mēs esam uzbūvējuši mūsdienīgu skolu, un pašlaik mūsu uzdevums ir piepildīt to ar vērtīgu izglītības saturu.» Ukrainā redzam, ka notiek tehnoloģiju karš. Latvijā šobrīd akūti trūkst inženieru un dronu pilotu. Tāpēc šādas izglītības programmas izveide būs nozīmīgs ieguldījums valsts stiprināšanā. Apgūstot dronu būvi un pilotēšanu, jaunajiem cilvēkiem pavērsies plašas karjeras iespējas. Ar tām ģimnāzistus iepazīstināja uzņēmuma «RAW-Tech» vadītājs Reinis Purvēns. Civilajā sektorā dronu tehnoloģijas tiek pielietotas daudzās jomās, lūk, daži piemēri:

publiskā drošība, mērniecība un inspekcija, elektrotīklu un gāzes tīklu pārvaldība,

lauksaimniecība. No civilās aizsardzības viedokļa svarīgākā ir publiskā drošība, kas ietver sevī ugunsdzēsību – pēc izsaukuma saņemšanas, ugunsdzēsēji jau pa ceļam var izsūtīt dronu, lai izanalizētu situāciju un dzēšanas darbus varētu sākt operatīvāk un precīzāk. Notikumu apsekošanas iespējas ļauj ievākt dažādus datus un veikt mērījumus. Piemēram, satiksmes negadījumu vietās. Neatsverams palīgs drons ir cilvēku meklēšanas un glābšanas misijās.

Dronu izmantojums karadarbībā

Jaunu nozīmi un plašu pielietojumu droniem piešķīris Ukrainā notiekošais karš. Turklāt visu veidu droniem. Gan tādiem, kas radīti karošanai un maksā astronomiskas summas, gan lētākajiem pašpatēriņa droniem, kas agrāk kalpoja izklaidei. Tagad tie met lādiņus uz iebrucēju galvām. Un to ir jāmāk izdarīt.

Biedrības «Tev» vadītājs Kaspars Polis ģimnāzistiem pastāstīja zīmīgu gadījumu no ukraiņu pieredzes: 2022. gada pavasarī, kad krievi centās ieņemt Ukrainas Kijivu, viena uzbrukuma epizodē galvaspilsētu izglāba 15 gadu vecs puisis ar dronu. Armija saņēma precīzas ienaidnieka militārās tehnikas kolonnas koordinātas, un tā tika iznīcināta. Šobrīd biedrība «Tev» sadarbībā ar Ogresgala uzņēmumu «LV-Teh» īsteno jaunsargu un zemessargu apmācības dronu pilotēšanā, lai FPV dronu tehnoloģijas arī Latvijā tiktu pielietotas masveidā. Jāatgādina, «LV-Teh» ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem valstī, kas jau pašlaik ražo un piegādā Ukrainas Bruņotajiem spēkiem mūsu dronus. Un nodrošinās tos arī Ogres Valsts ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas vajadzībām.

Sākam no apakšas

Februārī OVV jau vēstīja, ka Ogres novadā bāzētais militāro tehnoloģiju uzņēmums «LV-Teh» kopā ar sadarbības partneriem uzsācis izlūkošanas un kaujas dronu IRSIS-7 un IRSIS-9 ražošanu. Kopš krievijas kara sākuma uzņēmums guvis plašu pieredzi visdažādāko militāro tehnoloģiju izstrādē un ražošanā, tostarp civilo tehniku pielāgojot militārām vajadzībām. Uz Ukrainu sūtīti gan kaujas laukam pielāgoti kvadricikli, gan bagiji un džipi. Vairāki kuteri un par atmīnētāju pārbūvēts mini ekskavators. Kopš februāra arī bezpilota lidaparāti. Pēdējā lielākajā partijā uz Ukrainu aizceļoja 103 droni. Ar tiem sociālajos tīklos izlielījās arī aizsardzības ministrs Andris Sprūds. Taču pagaidām ministrijas solītais 20 miljonu ieguldījums Latvijas dronu spēju attīstībai atrodas tikai uz papīra. Kā secina biedrības «Tev» vadītājs Kaspars Polis: «Tur, augšā, ir baiga birokrātija, tāpēc mēs sākam no apakšas, pa tiešo runājot gan ar Zemessardzes bataljoniem, ar jaunsardzes vienībām.» Un Ogres novada iniciatīva par speciālu izglītības programmu ir īsti laikā un vietā.

Labākā reklāma

Protams, tikai rudenī kļūs redzams, cik jauniešu gatavi iesaistīties. Ģimnāzijas direktora vietniece Anete Ezeriete neslēpj, ka par Ogres novada jauniešiem interese vērojama no daudzu nozaru puses, un tas ir likumsakarīgi, jo ģimnāzijā tiek īstenots inženierzinātņu novirziens. Bet, kā uzsver mērs Helmanis, šī arī ir pietiekami liela skola, lai potenciālajiem darba devējiem būtu, no kā izvēlēties. Ģimnāzijā mācās 700 bērnu, un nav šaubu, ka uz tehniskajām zinātnēm orientētajiem jauniešiem būs interese par jauno dronu pilotēšanas un būvēšanas apmācību programmu. Turklāt šis piedāvājums attieksies uz jauniešiem no visām novada izglītības iestādēm.

Starp citu, viens patiešām aizrautīgs un panākumiem bagāts dronu pilots ģimnāzijā jau mācās – Mārtiņš Ķēniņš, 9. klases skolnieks. Viņš dronu pilotēšanas hobiju attīstījis tādā līmenī, ka piedalās sporta sacensībās un noteikti varētu palīdzēt pedagogam apmācīt citus jauniešus. Kas viņu aizrauj šai lietā? Pagaidām tā nav potenciāli liela alga nākotnē vai karadarbībā pielietojamas prasmes: «Man tās ir foršas emocijas un adrenalīns, kad lido pa trasi ar 300 kilometriem stundā.» Iespējams, tā ir labākā reklāma vienaudžiem. Bet vasarā būs arī oficiālais reklāmas rullītis sociālajiem tīkliem.

KARA EPIZODE

Kā Andrejs Pokrasa Kijivu izglāba

Šī epizode norisinājās 2022. gada februāra beigās, kad krievi uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā un virzījās uz galvaspilsētu. Kijivas krišana nozīmētu Ukrainas krišanu. To nedrīkstēja pieļaut. Pa Žitomiras šoseju uz Kijivu virzījās viena no lielākajām ienaidnieka bruņutehnikas kolonnām. Ukrainas Bruņotajiem spēkiem tas bija zināms, taču trūka precīzu koordināšu veiksmīgam uzbrukumam. Tobrīd armijai konkrētajā apgabalā arī nebija dronu un nebija dronu pilotu. Meklējot palīdzību pie civilajiem, atsaucās Andrejs Pokrasa. 15 gadu vecs puisis, kam lidošana ar dronu līdz tam bija hobijs. Armija piedāvāja viņam bīstamu darbu. Informācija par to, kur aptuveni kolonna varētu atrasties, bija zināma, un Andreja uzdevums bija iegūt precīzas koordinātas un ziņot par tām teritoriālās aizsardzības vienībai. Pēc tumsas iestāšanās Andrejs kopā ar tēvu devās laukā no ciema uz tuvāko lauku. Tas tādēļ, lai nepakļautu briesmām mājiniekus un kaimiņus. Puisim ātri izdevās atrast ienaidnieka kolonnu, jo viens no kravas automobiļiem braucis ar ieslēgtiem uguņiem. Ienaidnieks tobrīd atradies divus kilometrus no viņiem. Andrejs piefiksēja GPS koordinātas, nofilmēja, bet viņa tēvs caur sociālo tīklu lietotni nosūtīja Ukrainas aizstāvjiem. Nekavējoties sāka strādāt Ukrainas artilērija. Kolonna tika apturēta un iznīcināta 40 kilometru no Kijivas. Pateicoties pusaudzim ar dronu.

Par publikācijas saturu atbild laikraksts “Ogres Vēstis Visiem”

#SIF_MAF2024