Drošāka interneta diena arī Ogres bibliotēkā

Foto: freepik/OCB
10. februārī jau 23. reizi atzīmēs Vispasaules Drošāka interneta dienu. Šī diena ir starptautiska iniciatīva, kurā iesaistās skolēni, pedagogi, vecāki, tehnoloģiju uzņēmumi un dažādas organizācijas, kopīgi iestājoties par drošāku digitālo vidi.
“Drošāka interneta dienas” aktivitātes būs arī Ogres Centrālajā bibliotēkā.

Drošāka interneta dienas mērķis ir veicināt gudru, atbildīgu un drošu tehnoloģiju lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu pieredzei tiešsaistē. Lai izglītotu skolēnus – bibliotēkas lietotājus – arī Ogres Centrālā bibliotēka vairāku gadu garumā iesaistās “Drošāka interneta dienas” aktivitātēs.
10. februārī Ogres Centrālā bibliotēka aicina ikvienu skolēnu piedalīties izzinošā un interaktīvā pasākumā “Drošāka interneta stacija”, kas no pulksten 14.00 līdz 15.30 norisināsies Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
Apmeklētāji varēs doties uz piecām uzdevumu stacijām, kurās bibliotekāri piedāvās ar interneta drošību saistītus uzdevumus un izaicinājumus. Paveicot visus uzdevumus, katrs saņems saldu pārsteigumu, turklāt aizraujošā veidā papildinās savas zināšanas par drošu interneta lietošanu, kā arī mācīsies domāt kritiski un rīkoties atbildīgi digitālajā vidē.
Jauniešu literatūras lasītavā pusaudžiem būs iespēja piedalīties diskusijā un pilnveidot izpratni par rīcību naida runas apturēšanā, kibermobingu un nepiemērota satura patērēšanu.
