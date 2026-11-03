Drošas saiknes un attiecību nozīme bērna dzīvē: konference “SAKNES’26” pievērsīsies dziedinošu attiecību nozīmei

Bērna uzvedība bieži stāsta vairāk, nekā viņš spēj pateikt vārdos
Bērni, kuri piedzīvojuši aprūpes trūkumu, zaudējumu, vardarbību vai atkārtotu nedrošību, ne vienmēr spēj izskaidrot savas emocijas un vajadzības. Bailes, dusmas, noslēgšanās vai izaicinoša uzvedība var būt saistīta ar pieredzi, kas būtiski ietekmējusi bērna spēju uzticēties citiem.
Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem vadītājs un audžutēvs Kārlis Kārkliņš uzsver, ka rūpes par bērnu nebeidzas ar drošas mājas nodrošināšanu.
“Bērnam, kurš piedzīvojis zaudējumu vai palicis bez vecāku gādības, ir vajadzīgs daudz vairāk nekā droša vieta, kur dzīvot. Viņam ir vajadzīgs pieaugušais, kurš nepadosies arī tad, kad uzticēšanās veidojas lēni un attiecības ir sarežģītas. Kā audžutēvs es redzu, cik svarīgi ir mēģināt saprast, kas slēpjas aiz bērna uzvedības, un dot viņam laiku piedzīvot, ka attiecības var būt drošas,” saka Kārlis Kārkliņš, Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem vadītājs un audžutēvs.
Dziedināšana sākas attiecībās
Konferences centrā būs traumā balstīta pieeja bērnu aprūpei, tostarp organizācijas “Empowered to Connect” pieejā izmantotie principi. Tie palīdz pieaugušajiem izprast bērna uzvedību, reaģēt uz viņa emocionālajām vajadzībām un veidot attiecības, kurās bērns var pakāpeniski atgūt drošības sajūtu.
“Empowered to Connect” pārstāvis Marks Ottingers (Mark Ottinger) konferencē pievērsīsies tam, kā izpratne par traumu un attiecību nozīmi var mainīt pieaugušo ikdienas reakcijas uz bērna uzvedību.
“Kad bērns uzvedas veidā, kuru pieaugušajiem ir grūti saprast, ir svarīgi paskatīties
tālāk par pašu uzvedību. Bērna pieredze var ietekmēt to, kā viņš uztver pasauli, reaģē uz stresu un veido attiecības. Mūsu uzdevums ir palīdzēt pieaugušajiem ieraudzīt bērna vajadzības, radīt drošību un veidot attiecības, kas ļauj bērnam piedzīvot jaunu pieredzi — ka viņš ir pieņemts, sadzirdēts un nav viens,” saka Marks Ottingers, “Empowered to Connect” pārstāvis.
Konference paredzēta ne tikai ģimenēm, kuras jau uzņem bērnus, bet arī speciālistiem un kopienām, kas viņus atbalsta. Zināšanas par traumu, piesaisti un emocionālo regulāciju var palīdzēt pieaugušajiem labāk izprast bērna reakcijas un izvēlēties atbalstošākus veidus, kā reaģēt sarežģītās situācijās.
Starptautiski eksperti un Latvijas speciālisti
Konferences programmā paredzētas lekcijas un praktiskas sesijas par drošu piesaisti, bērnības traumas ietekmi, uzvedības izpratni, traumā balstītām korekcijas metodēm un atbalstu ģimenēm, kas uzņem bērnus ārpusģimenes aprūpē. Programmā līdzās starptautisku ekspertu skatījumam būs arī Latvijas speciālistu pieredze un diskusijas par bērnu un ģimeņu atbalsta sistēmu.
Gaidāmie eksperti: Marks Ottingers (Mark Ottinger), organizācijas “Empowered to Connect” izpilddirektors runās par drošas piesaistes un saiknes veidošanas praktiskajiem principiem, bērnības traumas ietekmi uz izpildfunkcijām, piesaistes teoloģiju un traumā balstītām, bērnu stiprinošām korekcijas metodēm.
Tona Ottingere (Tona Ottinger), organizācijas “Empowered to Connect” direktore un programmu vadītāja pievērsīsies sarežģītām un izaudzinošām attiecībām, saiknes veidošanai ar bērniem ar smagiem uzvedības traucējumiem, saiknei pirms korekcijām, kā arī tam, kā pieaugušo piesaistes stils ietekmē attiecības ar bērniem.
Ruta Šērona (Ruth Sharon), kustības “World without orphans” vadītāja ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi bērnu tiesību un aizsardzības jomā runās par bērnam centrētu likumdošanu un politikas ietvariem.
Latvijas lektoru un diskusiju dalībnieki: Vēsma Sandberga (AC “Tilts” sociālā darbiniece, KETBA trenere), Kārlis Kārkliņš (LKAB vadītājs, audžutēvs), Kaspars Prūsis (AC “Tilts” vadītājs), Līga Eizenberga (ģimeņu un izglītības atbalsta speciāliste, apmācību EKS un KETBA trenere), Inese Stankeviča (kapelāne, iniciatīvas “Dzīve un sēras” atbalsta persona), Laura Eglīte-Jafanova (PEP mamma), Inga Bitēna (mākslas terapeite), Gunita Kleinberga (psiholoģe, KBT terapeite) un Dace Čible (psiholoģe, supervizore).
Lektoru sesiju tēmas: dzīve ārpusģimenes aprūpē, bērna labākās intereses un lēmumu pieņemšana, pārcelšanās vadība audžuģimeņu aprūpē, sarežģīta uzvedība skolā, sēras un zaudējumi, PEP mammu lomu atbalsta sistēmā, pusaudžu atkarības, ģimenes sistēmu dinamika un aprūpētāju noturība.
Bērnu aprūpe ir visas sabiedrības atbildība
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2025. gada beigās ārpusģimenes aprūpē atradās 5 160 bērni. No tiem 3 220 bija aizbildnībā, 1 334 dzīvoja audžuģimenēs, bet 606 — ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās.
Šie dati parāda, cik būtiski ir attīstīt ģimenisku aprūpi un stiprināt cilvēkus, kuri uzņemas rūpes par bērniem ar sarežģītu dzīves pieredzi. Taču ar ģimenes nodrošināšanu vien nepietiek — nepieciešams arī ilgtermiņa atbalsts, izpratne un prasmes, kas palīdz veidot bērnam drošas attiecības.
Iniciatīva “Palīdzi bāreņiem” iestājas par to, lai ikvienam bērnam būtu iespēja augt drošā un gādīgā ģimenes vidē. Kā uzsver organizatori, konference “SAKNES’26” ir iespēja stiprināt šo mērķi, sniedzot zināšanas un praktiskus rīkus cilvēkiem, kuri ikdienā ir līdzās bērniem. "Jo pārmaiņas bērna dzīvē bieži sākas ar vienu pieaugušo, kurš ir gatavs mēģināt saprast, palikt līdzās un veidot attiecības arī tad, kad tas nav viegli."
Plašāka informācija un reģistrācija: https://www.saknes.eu
Kontaktpersona: Dace Rence (29616268)