Projekta “Ota izkrāso novada robežas” ideja bija saistīta ar ceļojumu – novada iedzīvotāji un ciemiņi no citām Latvijas vietām tika aicināti doties mākslinieciskā ceļojumā uz Meņģeles, Birzgales, Ķeipenes pagasta un Ikšķili, kur vienā krāsainā brīvdabas notikumā apvienojās cilvēku vēlme pēc radošas sevis realizēšanas, novada dabas daudzveidība un vietējo kopienu gatavība sadarboties.
"Šī vasara un rudens cēliens piepildīja novada dzīvi ar patiesi sirsnīgām četrām nedēļas nogalēm, kurās varēja apceļot Ogres novadu – tos pagastus, kas līdz šim nebija izzināti arī pašiem projekta autoriem un amatiergleznotāju kopienai. Tagad, kad darbi izlikti modernā un plašā izstāžu zālē, ir laiks izdarīt secinājumus un padalīties ar pārdomām un atziņām par šāda veida kultūras mākslas baudītājiem un gleznu vērotājiem," saka organizatori.
Izstādes atklāšanas pasākumā bija sanākusi gandrīz puse no plenēru dalībniekiem. Projekta kuratore Daiga Lejiņa visus plenēru dalībniekus uzrunāja par drosminiekiem, kuri projekta laikā pārkāpa pāri nevarēšanas un negribēšanas baiļu slieksnim sevī un drosmīgi aizpildīja balto audeklu ar dabā saskatītiem krāsu toņiem, teic organizatori.
Plenēru mākslinieciskā vadītāja Astra Rubene, uzrunājot klātesošos, izteica vairākus prieka iemeslus par šo projektu:
"Vispirms jau prieks par visiem jaunajiem, kas pirmo reizi paņēma rokā otu un ļāvās krāsu dejai uz audekla. Īpašs pārsteigums bija tie dalībnieki, kuri mēroja vairāk par 100 km ceļā svētdienas rītos, lai gleznotu, lai iepazītu kādu mūsu Latvijas kopbildes mozaīkas mazu gabaliņu, kādu Ogres novada attālāku pagastu. Tam jābūt īpašam radoša cilvēka dzinulim celties, piedalīties, atkal no jauna nostāties pie balta audekla un ļauties radīšanas procesam, kurš prasa cilvēka spēju koncentrēties un reizē ļauties krāsu saspēlei. Un cilvēks nebrauks otro, trešo, ceturto nedēļas nogali 100 vai 120 km, ja tas, ko viņš pieredzējis pirmajā plenērā, viņam nesagādātu patiesu baudījumu.
Otrs prieka un gandarījuma iemesls ir tas, ka visi, kas piedalījās un gleznoja, savus darbus arī pabeidza un bija iemesls iekārtot darbiem bagātu izstādi, kura lietpratēju vērtējumā ir izdevusies interesanta, dažādiem rokrakstiem un izpildījumiem bagāta jeb, vienkārši sakot, rezultāts bija labāks, nekā gaidīts.
Īpašs prieks par to, ka divdesmit no Ogresgrīvas pusmuižas izstāžu zālē izliktajiem darbi ir bērnu vecumā no deviņiem līdz 17 gadiem radīti, atnākot uz plenēriem kopā ar mammu vai vecmāmiņām un dabīgi iekļaujoties dažāda vecuma gleznot gribētāju vidū.
Un trešais – viennozīmīgi ir sirsnīgie pārsteigumi Ogres novada pagastos, un tās nav celtnes vai dabas veidojumi, bet gan pagasta vietējie cilvēki un personības, kuras ir kultūras dzīves vadībā. Un tikai caur vietējiem entuziastiem plenēra dalībnieki uzzināja un pieredzēja, ka Sudrabu Edžus Dullā Daukas muzejā ir Meņģeles pagasta laužu izveidots vērtību galds, kur ceļamaizei varam paņemt kādu labu iedvesmojošu meņģeliešu spēka teicienu, saukli vai dzīves moto.
Birzgalē ābolu nogatavošanās laikā augusta nogalē - ik gadus notiek novada Lauksaimnieku festivāls, uz kuru sabrauc Ogres novada mājražotāji, dārzkopji un mājdzīvnieku audzētāji un andele un dziesminieki pieskandina visu pagasta centru.
Ķeipene ir bagāta ar mākslas izstāžu zāli, pastāvīgo profesionālu mākslinieku plenēru darbu kolekciju, keramikas darbnīcu Krustiņkvartālā, Spēka pirti, unikālām laikmetīgās mākslas instalācijām un vērtīgu informāciju par kino attīstību Latvijā Augusta Sukuta izveidotajā Kino stacijā.
Ikšķiles 840. gadu jubileju var svinēt reizē ar vislielāko plenēra dalībnieku skaitu Daugavas krastā ar skatu uz Sv. Meinarda baznīcas vēsturiskajām drupām, profesionālu saksofona koncertu un peldējumu senajā lībiešu liellaivā Daugavas ūdeņos.
Katra vieta bija unikāla citādi, bet visas vienoja vietējo iedzīvotāju viesmīlība, piedzīvota ar rīta agrumā saceptiem pīrādziņiem, gardo auksto zupu jūnijā Līgo laikā, ar silto, mutē kūstošo ābolkūku piknikā zem senām ābelēm un siltu tēju šīs vasaras vējos Latvijas vareno ozolu ielokā.
Laikapstākļi nelutināja, bet mūs lutināja tie pagastu ļaudis, kas paši ir dažādu mākslu cienītāji un tāpēc azartiski kultūras dzīves organizatori, kuri aizrauj sev līdzi arī savus iedzīvotājus. Katrā plenērā četri līdz septiņi plenēra dalībnieki bija no vietējām kopienām, bet gleznošanas procesu vērotāju netrūka - ne vietējo, ne attālāku viesu. Meņģeles plenēra laikā mūs apciemoja novada domes priekšsēdētājs Helmaņa kungs ar kundzi. Pārsteigums izdevās!
Brīvdabas plenēri ir tāds eksperiments, kurā nekad nevar paredzēt, cik liela būs cilvēku interese piedalīties. Mūsuprāt, pirmais mēģinājums izdevās, jo dalībnieku skaits pārsniedza to daudzumu, ar kuru bijām rēķinājušies. Rezultāts viennozīmīgs: ir jāturpina, jo izstādes viesu grāmatas ieraksti vienojas vienā vēlējumā - lai top projekts "OTA 2-2026"!"
Organizatori, redzot dalībnieku degsmi un saņemot vietējo kopienu atbalstu, saka: “Un kāpēc gan ne, jo Ogres novads ir varens un vēl neizzinātu vietu ir gana daudz! Uz tikšanos plenēru ciklā OTA2-2026!”