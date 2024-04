Drossinternets.lv aicina pievērst uzmanību bērnu pavedināšanas riskam internetā

Bērnu pavedināšana internetā ir apzināta manipulācija un draudzīgu attiecību veidošana ar bērnu vai bērna ģimenes locekļiem, lai iesaistītu bērnu seksuāla rakstura aktivitātēs. Visbiežāk varmākas bērnus uzrunā populārākajos sociālajos tīklos vai spēļu platformās un pēc tam pārvilina uz mazāk kontrolētām platformām, lai turpinātu ar viņiem saraksti, foto apmaiņu un video saziņu.



"Katram pusaudzim ir jāzina, ka, ja viņu internetā uzrunā pieaugušais, kurš pauž privātus komplimentus par izskatu, izsaka seksuāla rakstura piedāvājumus, atsūta pieaugušo vai citu bērnu kailfoto, pieprasa, lai pretī tiek nosūtīts kailfoto, par to nekavējoties ir jāinformē kāds no pieaugušajiem – kāds no vecākiem vai cita uzticības persona. Ir jāsaprot, ka seksuālais varmāka neapstāsies pie viena mēģinājuma, bet turpinās uzrunāt citus bērnus, iespējams, arī daudz jaunākus, kuri pakļausies manipulācijām un kļūs par pavedināšanas upuriem internetā," uzsver Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.



Sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju pērn tika izstrādāts rīks sos.drossinternets.lv, kas ļauj noskaidrot, cik droša ir bērna draudzība internetā, uzzināt, kā atpazīt pavedināšanas gadījumus un kur meklēt palīdzību. Gada laikā testu izpildījuši un savu draudzību internetā pārbaudījuši 8306 bērni un jaunieši: 5369 bērni 8‒15 gadu vecumā un 2937 jaunieši 16‒17 gadu vecumā.



Liela daļa ‒ 18 % jeb turpat 1500 bērnu un jauniešu ‒ sarakstē ar interneta "draugu" ir saņēmuši pieprasījumu atkailināties kameras priekšā vai fotografēt sevi kailu. Diemžēl 60 % bērnu un jauniešu ir paklausījuši. Turklāt 22 % gadījumu "draugs" ir lūdzis saziņu paturēt noslēpumā.



Analizējot datus pa vecuma grupām, ir vērojama tendence, ka jaunāki bērni biežāk paklausa "interneta draugam". 78 % no tiem 8‒9 gadus veciem bērniem, kas ir “draudzējušies internetā” un pārbaudījuši savu draudzību, izmantojot sos.drossinternets.lv testa palīdzību, ir fotografējuši sevi kailu pēc “drauga” pieprasījuma.



Testa rezultāti atklāj otru satraucošu tendenci ‒ 16‒17 gadus veci jaunieši pēc “interneta drauga” pieprasījuma mēdz fotografēt kailus savus jaunākos brāļus un māsas un nosūta viņu kailfoto “interneta draugam”. Šādā rīcībā gada laikā ir atzinušies 184 jaunieši.



Jāuzsver, ka Valsts policijas 2022. gada pārskata dati rāda, ka ir reģistrēti tikai 82 gadījumi, kas saistīti ar nepilngadīgas personas pavešanu netiklībā vai pamudināšanu iesaistīties netiklās darbībās. Savukārt sos.drossinternets.lv statistika liecina, ka šādu gadījumu ir ievērojami vairāk. Tādēļ varam secināt, ka šādu noziegumu latentums ir augsts, turklāt vainīgo meklēšanu un sodīšanu aizkavē fakts, ka bērni nobīstas vai arī vecāki ir reaģējuši neadekvāti un bērns ir izdzēsis visus pierādījumus.



Par bērnu pavedināšanas mēģinājumiem internetā ikviens ir aicināts ziņot drossinternets.lv, zvanot pa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruni 116111 vai ar pierādījumiem dodoties uz tuvāko Valsts policijas iecirkni.