Jau no pulksten 10.00 bibliotēkas telpās tika atvērta “Dzejas kafejnīca”, kuras ietvaros aicinājām ģimenes piedalīties dažādās dzejiskās aktivitātēs. Bērni ar vecākiem rakstīja garāko dzejoli, mēģināja uzminēt lielākās rudens ogas svaru, bet pēc tam sacerēt par to skanīgu pantiņu. Bērnu literatūras nodaļā bija iespēja izrotāt Aleksandra Čaka hūti, bet viens no āķīgākajiem uzdevumiem visu vecumu dalībniekiem likās tautasdziesmas rindiņu sakārtošana pareizā secībā. Aktivitāšu dalībnieki par radošumu, izdomu un atraktivitāti saņēma 10% atlaižu karti gastrobārā “Melnā kamene”, par ko sakām uzņēmumam lielu paldies.
Pulksten 15.00 Dzejas dienas Ogres Centrālajā bibliotēkā turpinājās ēkas ārpusē, kur pie topošās āra kafejnīcas bija iespēja baudīt Ogres novada literāri radošās biedrības “Sirdsdoma” dalībnieku dzejas lasījumus un mūziķes Maijas Bogdanovas skanīgos priekšnesumus. Vējainā sestdienas pēcpusdienā varēja sasildīties ar siltu tēju un cienāties ar skolēnu sarūpētiem āboliem, tikmēr literāti drosmīgi dalījās ar saviem radošajiem sacerējumiem, neiztiekot bez mazas humora devas – katrs no dzejniekiem šim pasākumam bija piemeklējis sev un paša sacerētajiem dzejoļiem visatbilstošāko cepuri.
Paldies visiem, kas sestdienu pavadīja Ogres Centrālajā bibliotēkā, izbaudot šo dzejai veltīto, rudenīgi vēso dienu skanīgā un dzejiskā atmosfērā.
Informāciju sagatavoja Ogres Centrālās bibliotēka