Ceturtdiena, 09.10.2025 22:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:59
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 8. janvāris, 2022 11:56

Dziedātāja Olga Rajecka savu nozīmīgo jubileju svinēs ar vērienīgu koncertu Lielvārdē

Dziedātāja Olga Rajecka savu nozīmīgo jubileju svinēs ar vērienīgu koncertu Lielvārdē
Sestdiena, 8. janvāris, 2022 11:56

Dziedātāja Olga Rajecka savu nozīmīgo jubileju svinēs ar vērienīgu koncertu Lielvārdē

2022.gada 7.janvārī nozīmīgu jubileju svin lieliskā latviešu dziedātāja un Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Olga Rajecka. Lai atzīmētu šo notikumu, māksliniece ieplānojusivairākus lielus koncertus, kuros viņa aicinās piedalīties māksliniekus, ar kuriem krustojušies viņas radošie ceļi.

«Koncertos piedalīsies gan deju kolektīvi, kuros esmu dejojusi un joprojām dejoju, gan mani draugi mūziķi, ar kuriem kopā esmu uzstājusies beidzamajos desmit gados, gan
komponisti, kuri man rakstījuši dziesmas. Daudzi mani draugi diemžēl jau muzicē uz citām skatuvēm, taču svētki ir jāsvin. Ļoti priecājos, ka esmu nodzīvojusi līdz 2022.gadam, un tas ir tik lieliski, ka vēl varu drusku dziedāt un varu vēl uzdancot. Tāpēc būšu ļoti priecīga par iespēju atkal uzstāties publikas priekšā,» saka dziedātāja, piebilstot – katra koncerta viesu sastāvs atšķirsies.


Jubilejas koncettūri dziedātāja sāks 2.aprīlī renovētajā Lielvārdes kultūras namā. «Šajā koncertā piedalīsies gan «Eolika», gan «Turaidas Roze», dziedātājs Uģis Roze un
ģitārists Aivars Gudrais; dziedātāja Aija Andrejeva, Lielvārdes Violetais koris, deju kolektīvs «Madara», kā arī pavadošais sastāvs Jāņa Miltiņa vadībā. Ceru, ka šajā koncertā
mums pievienosies čellists Tomass Ančs, kurš ir atgriezies no mācībām ārzemēs.»

Biļetes uz Olgas jubilejas koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?