«Koncertos piedalīsies gan deju kolektīvi, kuros esmu dejojusi un joprojām dejoju, gan mani draugi mūziķi, ar kuriem kopā esmu uzstājusies beidzamajos desmit gados, gan
komponisti, kuri man rakstījuši dziesmas. Daudzi mani draugi diemžēl jau muzicē uz citām skatuvēm, taču svētki ir jāsvin. Ļoti priecājos, ka esmu nodzīvojusi līdz 2022.gadam, un tas ir tik lieliski, ka vēl varu drusku dziedāt un varu vēl uzdancot. Tāpēc būšu ļoti priecīga par iespēju atkal uzstāties publikas priekšā,» saka dziedātāja, piebilstot – katra koncerta viesu sastāvs atšķirsies.
Jubilejas koncettūri dziedātāja sāks 2.aprīlī renovētajā Lielvārdes kultūras namā. «Šajā koncertā piedalīsies gan «Eolika», gan «Turaidas Roze», dziedātājs Uģis Roze un
ģitārists Aivars Gudrais; dziedātāja Aija Andrejeva, Lielvārdes Violetais koris, deju kolektīvs «Madara», kā arī pavadošais sastāvs Jāņa Miltiņa vadībā. Ceru, ka šajā koncertā
mums pievienosies čellists Tomass Ančs, kurš ir atgriezies no mācībām ārzemēs.»
Biļetes uz Olgas jubilejas koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.