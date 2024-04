Dziesmu un deju svētku apmeklētājus aicina laikus plānot došanos uz pasākumiem

Piektdien, 7.jūlijā, no plkst.21.00 līdz 23.00 transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs: Ezermalas ielas posmā no Meža prospekta līdz Stokholmas ielai; Meža prospekta posmā no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai; Kokneses prospekta posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam; Viestura prospekta posmā no Meža prospekta līdz Ostas prospektam. Tāpat minētajos Mežaparka ielu posmos satiksmi ierobežos vai slēgs sestdien, 8.jūlijā, no plkst.7.00 līdz 9.00 un no plkst.15.00 līdz ģenerālmēģinājuma beigām, kā arī svētdien, 9.jūlijā, no plkst.15.00 līdz koncerta beigām.



Visās minētajās vietās ierobežojumi neattieksies uz sabiedrisko transportu, transportlīdzekļiem ar organizatoru izsniegtām speciālām caurlaidēm un vietējo iedzīvotāju transportlīdzekļiem.



Tāpat līdz pirmdienai, 10.jūlijam, satiksmei ir slēgts Ostas prospekts, izņemot izbraukšanu no Mežaparka teritorijas. Piektdien, 7.jūlijā, no plkst.20.00 līdz koncerta beigām ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi Augšielā, Stadiona ielā un Jāņa Asara ielas posmā no Ata ielas līdz Pērnavas ielai; minētajās ielās transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs arī sestdien, 8.jūlijā, no plkst.20.00 līdz koncerta beigām.



Visas nedēļas garumā "Rīgas satiksme" nodrošina sabiedriskā transporta papildu reisus. Piektdien, 7.jūlijā, lai nodrošinātu pasažieriem un dalībniekiem ērtu nokļūšanu uz Daugavas stadionu un no tā, tiks organizēts speciāls trolejbusa maršruts "Centrālā stacija - Daugavas stadions". Tāpat sabiedriskais transports no pilsētas centra uz lielākajām pilsētas apkaimēm kursēs līdz plkst.2.00. Sīkāka informācija - www.riga.lv. Lai nokļūtu uz pasākumiem Mežaparka Lielajā estrādē, ir norīkoti arī vairāki pasažieru vilcieni.



Pašvaldības tīmekļvietnē ir izveidota atsevišķa sadaļa, kurā pieejama informācija par satiksmi dziesmu un deju svētku laikā, kā arī digitāla karte, kurā atspoguļoti ieviestie satiksmes ierobežojumi. Sīkāka informācija - www.riga.lv/lv/satiksme-vasara. Neskaidrību gadījumā zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.