Pērn Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 362 jaundzimušie, kas ir par 36 mazāk nekā iepriekšējā gadā! «Ja salīdzinām ar 2021. gadu, kad reģistrējām 512 jaundzimušo, kritums ir milzīgs, un tā katru gadu – mazāk un mazāk,» secina V. Leimane.
Astoņas Emmas un deviņi Marki
Pērn Ogrē dzīvesvieta reģistrēta 117 jaundzimušajiem, Ikšķilē, Lielvārdē un Lielvārdes pagastā katrā – 39, Ogresgala pagastā – 13, Madlienas pagastā un Ķegumā katrā astoņiem, Tīnūžu pagastā – 12, Jumpravas pagastā – 11, Birzgales pagastā – deviņiem, Suntažu un Lauberes pagastā katrā – septiņiem, Taurupes, Rembates un Lēdmanes pagastā katrā – sešiem, Ķeipenes pagastā – četriem, Tomes, Mazozolu un Krapes pagastā katrā – diviem un Meņģeles pagastā vienam jaundzimušajam.
Meitenēm pērn populārākais vārds bijis Emma, kas dots astoņām jaundzimušajām. Reģistrētas arī piecas Esteres un piecas Noras, četras Katrīnas un arī četras Adelīnas. Vienai meitenītei dots vārds Līga. Bērnu dzimšanas reģistrā ierakstīti arī šādi meiteņu vārdi: Aurika, Eilia, Mare, Renē, Hallija, Steisija, Naomi, Eliora, Kimberlija, Briela, Rūbija, Leksija, Neja, Bekija. Pie dubultvārda tikušas 18 pērn dzimušās meitenes.
Savukārt zēniem pērn populārākais vārds bija Marks – tas dots deviņiem jaundzimušajiem. Dzimšanas reģistrā pērn ierakstīti arī seši Miķeļi, tik pat daudz Jāņu un Adrianu, pa pieciem Ričardiem, Eduardiem un Teodoriem. Vecāki saviem dēliem izvēlējušies arī tādus vārdus kā Mateo, Malakaiss, Noa, Ritums, Roalds, Tamers, Kālebs un Liams. Dubultvārds dots 16 zēniem.
Diemžēl arī pērn aizsaulē devušos skaits gandrīz uz pusi pārsniedza dzimušo skaitu – Dzimtsarakstu nodaļā aizvadītajā gadā sastādīti 650 miršanas reģistri (2024. gadā – 649). Lai arī mirstības rādītāji ir augsti, lielākoties mūžībā devušies cilvēki cienījamos gados, kuri nodzīvojuši bagātīgu mūžu. Joprojām dominē sirds asinsvadu slimību un onkoloģijas izraisītie nāves gadījumi.
Viesu pulks kļūst mazāks
V. Leimane stāsta, ka nedaudz samazinājies arī pagājušajā gadā reģistrēto laulību skaits: «Esam reģistrējuši 405 laulības (2024. gadā – 448), 24 no tām noslēgtas baznīcās. Laulājam gan Ogres novada, gan citu pašvaldību iedzīvotājus, cilvēki drīkst izvēlēties laulību noslēgšanas vietu neatkarīgi no viņu deklarētās dzīvesvietas. Mūsu modernā Tradīciju zāle vēl aizvien ir gana populāra, un mēs cenšamies neatraidīt nevienu pāri, kurš sava dzīves ceļa svarīgo brīdi grib sākt tieši šeit.»
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2025. gadā reģistrētas ne tikai Latvijas pilsoņu laulības, bet arī laulības ar citu valstu – Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas, Uzbekistānas, Šveices, Amerikas Savienotu Valstu, Indijas un Turcijas – pilsoņiem. Laulību ceremonija notiek latviešu valodā, pārim pašam jānodrošina tulks.
Ārpus nodaļas telpām – viesu namos, mājās vai citās laulības reģistrācijai piemērotās vietās – pērn salaulāti 24 pāri.
Jautāta, vai pāri kāzas svin kuplā viesu pulkā, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja stāsta, ka tendence ir rīkot svētkus pašiem vai pavisam nelielam viesu skaitam – līdz 10 vai 15. Bagātīgāks viesu pulks vērojams vasaras sezonā. Iespējams, to ietekmē dzīves dārdzība. Laulību gredzeni vien abiem jaunlaulātajiem izmaksā ap tūkstoti eiro, nerunājot nemaz par visu pārējo. Samērā bieži pāri labāk izvēlas tērēt naudu kāzu ceļojumam, nevis svinībām. Turklāt 2024. gada 1. jūlijā pieņemtas izmaiņas Civillikumā, saskaņā ar kurām laulību reģistrācijai vairs nav nepieciešami liecinieki. Pāri to izmanto un bieži vien uz laulību ceremoniju ierodas skaisti saposušies tikai divatā vai trijatā, ja piedalās arī fotogrāfs. Nereti līdzi ir arī jau paaugušies bērni. Jāpiebilst, ka vairumam jaunlaulāto ir ļoti svarīgi, lai notikums būtu bagātīgi safotografēts. Šādam mērķim lieliski atbilst Ogres Centrālās bibliotēkas ēka, kurā atrodas Dzimtsarakstu nodaļa, kur patiesi var tvert skaistus kadrus. Visbiežāk laulībā dodas pāri ap 30, kuri dzīvē jau sasnieguši zināmu stabilitāti. Ja precas vecāki pāri, tad lielākoties kāds jau bijis laulībā un ir šķīries.
Pērn Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā no tiesnešiem un notāriem saņemti 128 paziņojumi par laulības šķiršanu, 2024. gadā bija 117 šādi paziņojumi.
Nepieciešamības gadījumā Dzimtsarakstu departaments izsniedz atļauju personu vārda vai uzvārda maiņai. Lielākoties tas notiek sakarā ar laulību reģistrāciju vai šķiršanos. Nereti laulību reģistrācijas laikā jaunlaulātie uzvārdus nemaina, jo vēlas doties kāzu ceļojumos un nevar pagūt nomainīt dokumentus. Viņi to izdara jau pēc atgriešanās mājās, tiesa gan, tad šis pakalpojums izmaksā 71 eiro. Pērn Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 48 lūgumi par vārda, uzvārda vai tautības maiņu. Ir arī gadījumi, kad personas vēlas iegūt dzimtas uzvārdu.
Svarīga arī pieredzes apmaiņa
Dzimtsarakstu nodaļai ir, ja tā var teikt, arī publiski neredzamā darba daļa. Tā ir dažādu izziņu sagatavošana un izsniegšana no arhīva. Tas lielākoties saistīts ar mantojumu lietām. Piemēram, mēdz būt gadījumi, kad māte, reģistrējot un šķirot laulības, dzīves laikā mainījusi uzvārdus un arī meita tāpat. Lai pēc mātes nāves pierādītu radniecību, nākas lūgt Dzimtsarakstu nodaļas palīdzību izsniegt virkni apliecinošo dokumentu.
«Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem mūsu nodaļa ik gadu iesaistās arī novada stipro pāru godināšanas pasākuma organizēšanā un norisē. Tā tiešām ir lieliska tradīcija mūsu pašvaldībā, prieks un lepnums par laulātajiem, kuri viens otram blakus ir visu mūžu. Pērn svinīgā pasākumā tika godināti 13 stiprie pāri,» stāsta V. Leimane un piebilst, ka Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa Centrālās bibliotēkas telpās mājo jau ceturto gadu un šajā laikā te viesojušies daudzu Latvijas pašvaldību pārstāvji un dzimtsarakstu nodaļu kolēģi. Prieks ir gan uzņemt viesus, gan arī pašām doties pieredzes apmaiņā, un pērn V. Leimane kopā ar kolēģēm – Gunu Baiko, Ligitu Jansoni un Valentīnu Kābeli – viesojās divās pašvaldībās – martā apmeklējot Jelgavas valstspilsētas un novada apvienoto Dzimtsarakstu nodaļu, bet septembrī – kolēģes Jēkabpils novadā. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atzīst, ka šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti vajadzīga – vienmēr ir iespēja gūt vērtīgas atziņas, ko vēlāk izmantot savā darbā.
«Dzīvojam trauksmainā, satraucošā un nemierīgā laikā. Savā un kolēģu vārdā 2026. gadā vēlu siltumu katrā ģimenē, savstarpēju sapratni, iecietību sabiedrībā, mierīgas debesis virs mūsu galvām. Lai ikvienam veicas visi labie darbi!» saka V. Leimane.
UZZIŅA
Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami divās vietās novadā – Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā Ogrē, Brīvības ielā 35 (2. stāvā), un Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta pārvaldes ēkā Lielvārdē, Raiņa ielā 11A.