Piedalās LNOB mākslinieki:
- soprāns Inga Šļubovska- Kancēviča,
- baritons Kalvis Kalniņš,
- koncertmeistare Ērika Millere.
Programmā – opermūzika uz Ziemassvētku dziesmas.
Koncerts veltīts Regīnai Ezerai, 20. decembrī pieminot viņu 91. gadskārtā. Klasiskā mūzika skanējusi rakstnieces dzīvē un atbalso daiļradē. Prozaiķe atzinusi, ka māksliniecisko dzirksti viņai atmodināja mammas māsa Felicija, vijolniece.
Koncertu rīko: Ķeguma muzejs.
Ieeja bezmaksas – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 28442744 vai 25454947 (Ligita). Vietu skaits ierobežots!