Egils Helmanis pēc "Tumšās robežas" pirmizrādes pastāsta, kur jaunajā filmā redzama atsauce uz Ogri

Egils Helmanis ar pārdomām pēc filmas noskatīšanās dalījies sociālajā medijā "Facebook". Viņaprāt, filmā savelkamas paralēles ar mūsdienu ģeopolitisko situāciju: "Filmas notikumi risinās 1938.gadā uz Latvijas-Krievijas robežas. Filmā dzirdamas Kārļa Ulmaņa pirmskara uzrunas tautai pa radio. Tās līdzinās šodienas valstsvīru uzrunām, ka nevajag sabiezināt krāsas, ka Krievija draudzīga, mūsdienās stāsta par “draudzīgajiem” droniem, kas ielido. Filma liek paskatīties un salīdzināt tos laikus ar mūsdienām.
Šādas filmas veicina patriotismu. Un es ceru, ka tādā veidā mēs varam palielināt to cilvēku īpatsvaru, kas vēlas aizstāvēt savu valsti pret bruņotu uzbrukumu.
Paldies Andrejam Ēķim un Jēkabam Reinim par brīnišķīgo kopdarbu! Šajā filmā augstu aktiermākslas talantu demonstrēja Vilis Daudziņš un Kaspars Znotiņš. Šī filma domāta ģimenēm, vecāki, droši vedam savus bērnus un skatieties kopā."
Tiem, kas dosies uz kinoteātriem, Egils Helmanis iesaka filmas laikā būt vērīgiem – filmā uz autobusa durvīm pamanāma reklāma, kas aicina apmeklēt tieši Ogri.