Pasākuma ideja bija aicināt cilvēkus kustēties brīvā dabā, piedāvājot katram iedzīvotājam veikt vismaz vienas jūdzes garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm.
Distanci varēja veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot vai citā, sev tīkamā veidā. VPII "Saulīte" iestādes audzēkņi piecu komandu sastāvā šo distanci veica Ogres Zilo kalnu dabas parkā. Bērnu vecums no 3.- 6.gadiem.
Dalības mērķis bija mudināt audzēkņus veikt fiziskās aktivitātes jau no agras bērnības.Kopumā, pasākums bērniem bija interesants. Bērni bija priecīgi, smaidīgi un jautāja, kad būs iespēja to atkārtot.
No pasākuma organizatoriem "Latvijas Tautas sporta asociācijas" katrs bērns saņēma medaļu un diplomu par veikto distanci.
Informāciju sagatavoja: Ogres VPII "Saulīte"