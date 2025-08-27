Trešdiena, 27.08.2025 22:40
Alens, Jorens, Žanis
Trešdiena, 27.08.2025 22:40
Alens, Jorens, Žanis
Otrdiena, 26. augusts, 2025 08:45

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2025 arī Ogres novadā

ogresnovads.lv
Eiropas kultūras mantojuma dienas 2025 arī Ogres novadā
Foto: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Otrdiena, 26. augusts, 2025 08:45

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2025 arī Ogres novadā

ogresnovads.lv

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā, kuru norise plānota no 12. līdz 14. septembrim, būs veltītas kustamajam kultūras mantojumam. Izvirzītās tēmas mērķis ir atklāt kustamā kultūrvēsturiskā mantojuma dažādību, parādot gan valsts aizsardzībā esošos mākslas pieminekļus, gan arī tos, kas potenciāli iekļaujami aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Kā arī papildus aktualizēt kustamā kultūras mantojuma aizsardzības specifiku, aizsardzības problēmas un risinājumus.

2025. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu apmeklētāji aicināti apmeklēt un aplūkot kustamā mantojuma vērtības visā Latvijā, savukārt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sagatavotajā katalogā lasāmi aizraujoši stāsti par vērtībām un to stāstiem vēstures līkločos.

Eiropas kultūras mantojuma dienas Ogres novadā šogad norisināsies divos objektos:

  • Lielvārdes luterāņu baznīcā, Lielvārdē:
    13. un 14. septembrī plkst. 12.00-17.00 Baznīca atvērta apmeklētājiem. Papildus būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī, lai vērotu ainavisko apkārtni. Baznīcā ir izvietotas vēsturiskas fotogrāfijas, kurās redzama baznīcas ēkas tapšana un atjaunošana, arī altāris pirms gleznas izvietošanas (kontaktpersona Jogita Mustapa - Anševica t. 22138025 " target="_blank" rel="noreferrer noopener">lielvardesbaznī);
  • Skaņumājas tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcija, Krapes muiža, “Krapes”:
    13. septembrī plkst. 13.00 un 16.00 un 14. septembrī plkst. 14.00 - ekskursija. Stāsts par instrumentiem un to meistariem, kā arī par to, kas redzams instrumentā. Iespēja paklausīties, kā skan dažādu meistaru darinātie, atjaunotie un senie instrumenti (kontaktinformācija Sandra Lipska t. 26162146 ).

Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu atklāšanas pasākums plānots 12. septembrī Rundāles pils muzejā.

Sīkāka informācija par pasākumu “Eiropas kultūras mantojuma dienas 2025 - Kustamais mantojums” atrodama ŠEIT

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.