Eiropas kultūras mantojuma dienas 2025 arī Ogres novadā

2025. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu apmeklētāji aicināti apmeklēt un aplūkot kustamā mantojuma vērtības visā Latvijā, savukārt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sagatavotajā katalogā lasāmi aizraujoši stāsti par vērtībām un to stāstiem vēstures līkločos.
Eiropas kultūras mantojuma dienas Ogres novadā šogad norisināsies divos objektos:
- Lielvārdes luterāņu baznīcā, Lielvārdē:
13. un 14. septembrī plkst. 12.00-17.00 Baznīca atvērta apmeklētājiem. Papildus būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī, lai vērotu ainavisko apkārtni. Baznīcā ir izvietotas vēsturiskas fotogrāfijas, kurās redzama baznīcas ēkas tapšana un atjaunošana, arī altāris pirms gleznas izvietošanas (kontaktpersona Jogita Mustapa - Anševica t. 22138025 " target="_blank" rel="noreferrer noopener">lielvardesbaznī);
- Skaņumājas tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcija, Krapes muiža, “Krapes”:
13. septembrī plkst. 13.00 un 16.00 un 14. septembrī plkst. 14.00 - ekskursija. Stāsts par instrumentiem un to meistariem, kā arī par to, kas redzams instrumentā. Iespēja paklausīties, kā skan dažādu meistaru darinātie, atjaunotie un senie instrumenti (kontaktinformācija Sandra Lipska t. 26162146 ).
Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu atklāšanas pasākums plānots 12. septembrī Rundāles pils muzejā.
Sīkāka informācija par pasākumu “Eiropas kultūras mantojuma dienas 2025 - Kustamais mantojums” atrodama ŠEIT