Projekta laikā skolotāji piedalījās profesionālās pilnveides kursos Islandē un Spānijā, iepazīstot inovatīvas mācību metodes, kas veicina aktīvu iesaisti, mācīšanos caur kustību, sadarbību, radošumu un skolēnu labbūtību. Darba ēnošanas aktivitātes Barselonas skolās sniedza iespēju iepazīt iekļaujošas izglītības principus un vērot, kā mācību vide tiek organizēta atbilstoši katra bērna vajadzībām.
Būtiska projekta sastāvdaļa bija skolēnu mobilitāte Horvātijā, kuras laikā audzēkņi ne tikai iepazina citas valsts kultūru un izglītības sistēmu, bet arī attīstīja komunikācijas, sadarbības un svešvalodu prasmes. Kopīgās aktivitātes ar Horvātijas skolēniem palīdzēja veidot izpratni par Eiropas kultūru daudzveidību, vienlaikus stiprinot piederības sajūtu savai valstij un skolai, stāsta skolas pārstāvji.
Projekta īstenošanas laikā gūtā pieredze jau ir kļuvusi par daļu no skolas ikdienas. Pedagogi aktīvāk izmanto kustību elementus mācību stundās, organizē mācību aktivitātes ārpus klases telpām, pievērš lielāku uzmanību skolēnu labbūtībai un iesaistei, kā arī izmanto starptautiski aprobētas metodes kritiskās domāšanas, sadarbības un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai.
Nozīmīgs ieguvums ir arī starptautiskās sadarbības pieredze, kas ļāvusi iepazīt citu Eiropas valstu izglītības praksi un izvērtēt iespējas labāko ideju ieviešanai Ķeipenes pamatskolā. Projekta laikā iegūtās zināšanas un prasmes tika nodotas kolēģiem, skolēniem un vecākiem, tādējādi veicinot projekta ilgtspēju un ietekmi uz visu skolas kopienu, stāsta skolas pārstāvji.
Projekta īstenošanas laikā skola ir ieguvusi “Erasmus” akreditāciju, kas rada iespēju uzsākt nākamā apstiprinātā “Erasmus+” projekta aktivitātes.