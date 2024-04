Ekoskolas karogs Lielvārdē, Ikšķilē un Ogresgalā

Šogad ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonija norisinājās 13. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Tās fokusā bija trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums.



Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 20 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 15 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.



«Ekrānā redzam savas skolas nosaukumu!!! Esam gandarīti! Karogs saglabāts!» iespaidos par apbalvošanas ceremoniju dalās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas audzēkņi, kuri, tāpat kā Ogresgala pamatskolas skolēni, jau atkal ieguvuši tiesības pie savas skolas uzvilkt Zaļo karogu. Ne mazāk priecīgi ir arī Ikšķiles Brīvās skolas audzēkņi, jo pie šīs mācību iestādes Ekoskolu Zaļais karogs plīvos jau piekto reizi!



Savukārt Ogresgala VPII «Ābelīte» pārstāvji par dalību Ekoskolu programmā 2022./2023. mācību gadā saņēma pateicību.



Ekoskolu programma, kas atzīmē jau 20 gadu jubileju, ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestāžu (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā piedalās 59 000 izglītības iestāžu 74 valstīs. Tās vieno kopējs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties, – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem