Elīnes Bukas personālizstādes nosaukums “Neskati cilvēku pēc apaviem” tapis atsaucoties uz teicienu “Neskati vīru no cepures”, kas pamāca mūs ielūkoties pašā cilvēkā, nevis viņa izskatā. Pastāv pētījumi, kuri pierāda, ka pēc apaviem var prognozēt dažas cilvēka personības iezīmes. Piemēram, ja cilvēka apavi ir pārāk spodri un nesabojāti, gluži kā no veikala plaukta, tas liecina, ka cilvēks var būt ar kompleksiem vai pat ar kādiem psiholoģiskiem traucējumiem. Savukārt cilvēki ar pēc izskata ievalkātiem apaviem esot pārliecinātāki par sevi. Vai māksliniece šiem pētījumiem piekrīt, viņa vēl nezina, to viņa cer pārbaudīt savas personālizstādes tapšanas laikā.
Šī izstāde ir sociālās mākslas projekts, kurā māksliniece un mūsu skolas skolotāja Elīne Buka izstāda gan savus darbus, gan darbus, kas tapuši kopā ar sociālā dienesta uzraudzībā nonākušajiem bērniem pēc kopīgi pavadītām radošajām darbnīcām.
Izstādē skatāmas gleznas un tekstila darbi. Izstāde ir procesā, tā ik pa laikam papildināsies vietās, kurās pagaidām redzami tikai balti laukumi. Atklāsies jauni darbi pēc tikšanās reizēm, mijiedarbojoties ar sociālā dienesta uzraudzībā nonākušajiem bērniem.
Elīne jau iepriekš ir piedalījusies mākslas projektos ar dažādām marginālām grupām. Māksliniece atzīst, ka pēdējos gados tas ir aktualizēts virziens viņas mākslas izpausmē.
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore