Ogrē izskanējušais Emīla Dārziņa jubilejas koncertuzvedums nominēts nozīmīgai balvai

Foto: Kaspars Teilans
Godinot izcilo latviešu kora un solo dziesmu komponistu Emīlu Dārziņu 150. jubilejā, Ogres Mūzikas biedrība sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru pērn rīkoja koncertuzvedumu "...Kā zvaigzne. Emīlam Dārziņam – 150", kurā klausītājiem bija iespēja dzirdēt lielāko daļu no Emīla Dārziņa kora un solo dziesmām, kā arī iemīļoto un simbolisko “Melanholisko valsi”. Koncertuzvedums nominēts 2025. gada Kormūzikas balvai kategorijā “Gada koncerts, uzvedums, notikums ārpus Rīgas”, informē Ogres novada Kultūras centrā.

Koncertuzvedumā 2025. gada 9. novembrī Ogres novada Kultūras centrā pulcējās vairāk nekā 400 koristu. Piedalījās Ogres novada kori, kā arī vīru kori "Dziedonis" no Rīgas un "Graidi" no Rēzeknes, Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solists Raimonds Bramanis un LNOB klavieru trio – Svetlana Okuņa (vijole), Inga Ozola (čells) un Ilze Ozoliņa (klavieres). Režisore un scenārija autore – Inese Mičule. Mākslinieciskā vadītāja un idejas autore ir Aira Birziņa.

Kormūzikas balva tiks pasniegta trešo reizi – vienīgais apbalvojums Latvijā, kura mērķis ir godināt izcilākos sasniegumus kormūzikas nozarē, jaunradē, kā arī pedagoģiskajā darbā 2025. gadā. Šogad Kormūzikas balvai pieteikti 107 pretendenti deviņās nominācijās, vēsta kultūras centra pārstāvji.

Kormūzikas balvas pasniegšanu varēs vērot 2026. gada 24. janvārī plkst. 17.00 klātienē Ventspils koncertzālē "Latvija" un tiešraidē portālā www.lsm.lv.

