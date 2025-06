Foto: Enerģētikas muzejam Ķegumā aprit 30 gadi; aizvadīta jubilejai veltīta diskusija

"Muzeja 30 gadu vēsturi veidojuši cilvēki – nozares entuziasti, enerģētiķu dinastijas, kuru saglabātais mantojums veido pamatu Enerģētikas muzeja kolekcijai par Latvijas elektroenerģētikas attīstību: fotogrāfijas, dokumentus, skaitītājus, izolatorus, montieru rīkus, mērierīces un citus priekšmetus. Spožākā pērle pasaules mērogā ir UNESCO “Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautā Eduarda Krauca stikla plašu fotonegatīvu kolekcija, kas dokumentē Ķeguma spēkstacijas celtniecību," stāsta AS "Latvenergo" pārstāvji.

"Enerģētikā kā nekur citur var redzēt tehnoloģiju un inženieru domas evolūciju. Latvijā ar to tiešām varam lepoties – esam vieni no pirmajiem, kas 19. gadsimta nogalē sāka izmantot elektrisko gaismu, sekoja nākamās izcilās inženieru paaudzes un Eiropas modernākā hidrotehniskā būve. Mūsdienās enerģija vajadzīga arī MI un digitalizācijai kopumā. Tādēļ lepojos, ka mūsu muzejs ir dzīva ekspozīcija, kas iedvesmo mūsu bērnus izvēlēties enerģētiku un STEM jomas par savas profesionālās dzīves galveno saturu!" saka AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.

Latvijas Elektroenerģētikas vēstures muzejs, kura vadītājs bija Aivars Vegners, dibināts 1995. gada 3. janvārī, kļūstot par vietu, kur apkopot un saglabāt nozares vēstures liecības. Šodien zināmo vārdu "Enerģētikas muzejs" ieguva 2006. gadā, savukārt 2016. gadā muzejs ieguva valsts akreditēta muzeja statusu. Tajā pašā gadā muzeja pamatkrājuma vērtības tika iekļautas Latvijas Nacionālajā muzeju kopkrājumā, nodrošinot enerģētikas mantojuma saglabāšanu valsts kultūrtelpā. Enerģētikas muzejs turpina modernizēt ekspozīciju, piedāvāt interaktīvas nodarbības, radošas aktivitātes un jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu, uzrunājot visdažādākā vecuma apmeklētājus.

Šis ir Daugavas enerģijas gads, un, iezīmējot vēsturiskus notikumus, paredzēti dažādi pasākumi, izstādes un diskusijas, kas vērstas gan uz vēstures izzināšanu, gan uz nākotnes skatījumu – īpaši uzrunājot jauniešus un virzoties STEM izglītības virzienā:

6. jūnijā aizvadīta dzimšanas dienas diskusija “Muzejs ar skatu nākotnē: kā piesaistīt jaunatni?”; muzeju un izglītības jomas profesionāļi, digitālā satura veidotāji un sabiedrības pārstāvji diskutēja par to, kā stiprināt dažādus muzejus kā partnerus STEM izglītībā un attīstīt sadarbību ar pedagogiem un uzņēmumiem;

fotoekspozīcija “Daugavas stāsti” – no jūnija līdz oktobra beigām Enerģētikas muzejā būs skatāmi leģendārā fotogrāfa Gunāra Bindes darbi, kuros iemūžinātas Daugavas ainavas un Rīgas HES arhitektūra; izstāde veidota sadarbībā ar Daugavas muzeju;

līdz 14. septembrim būs skatāma Ogres novada Mūzikas un mākslas skolas Ķeguma klases audzēkņu izstāde “Nākotnes muzejs” – jauniešu vīzija par muzeju nākotnē.

Visu laiku gan klātienē, gan digitāli ir pieejamas muzeja vēsturiskās kolekcijas, kā arī aplūkojama virtuālā izstāde “Muzejam 30”, kurā izsekot muzeja attīstībai no pirmās ekspozīcijas un krājuma tapšanas līdz UNESCO nominācijai, valsts atzīta muzeja statusam un daudzu tūkstošu apmeklētāju iemīļotajiem pasākumiem – it īpaši Muzeju nakts aktivitātēm, stāsta AS "Latvenergo" pārstāvji.