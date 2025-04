Foto: "Ēnu dienā" Ogres novadā skolēni iepazinuši darbu slimnīcā, policijā, teātrī, bibliotēkā un citviet

Ogres Centrālajā bibliotēkā viesojās trīs 6. klases skolēni, kuri tika iepazīstināti ar bibliotēkas ikdienas darbu, kas ietver grāmatu komplektēšanu, restaurēšanu, lasītāju apkalpošanu, grāmatu kārtošanu plauktos un daudzas citas lietas. Vairāk var lasīt šeit.

Arī Birzgales bibliotēkā vairākas 3. klases skolnieces iepazina tās darbu. Kopā ar "ēnām" tika veidotas literatūras izstādes un Lieldienu dekori.

Ogres rajona slimnīcā iedvesmojās topošie mediķi. Turp devās 24 "ēnotāji", lai tuvplānā iepazītu dažādu medicīnas novirziena profesiju ikdienu. Deviņi "ēnotāji" interesējās par ķirurga profesiju, pieci – par anesteziologu darbu, septiņi vēlējās uzzināt vairāk par fizioterapteitu ikdienu, trīs nākotnē vēlas kļūt par masieriem. Šī diena apliecināja, ka medicīna ir ne tikai profesija, bet arī misija, un Ogres rajona slimnīcas pārstāvji tic, ka vismaz daļa no šiem jauniešiem kādreiz atgriezīsies slimnīcā jau kā kolēģi, un ir lepni, ka var būt daļa no šī jauniešu ceļa sākuma.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas "ēna" devās iepazīt būvdarbu gaitu Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālā, bet pēc tam tika iepazīstināta ar Brīvības ceļa ekspozīcijas veidošanas procesu. Tika apskatīti arī topošās ekspozīcijas materiāli un priekšmeti Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Lai apsekotu objektus, tika izmantoti arī velosipēdi un brauciena laikā analizēti Ogres pilsētas mobilitātes iespēju plusi un mīnusi. "Ēna" bija sajūsmināta, cik aktīva, radoša un interesanta var būt projektu vadītāju ikdiena, stāsta pašvaldībā.

Pilsētvides mākslinieciskā vadītāja "ēnas" bija ieradušās, lai tuvāk iepazītu šī speciālista ikdienu Ogres novada pašvaldībā. Dienas laikā viņš dalījās ar savu pieredzi, stāstot par to, kā tiek risinātas dažādas pilsētvides problēmas, un kā tiek radīti vizuāli un funkcionāli pievilcīgi risinājumi, lai mūsu novads būtu vēl skaistāks, sakoptāks un cilvēkiem draudzīgāks.

Pastaigas lakā pa Ogres pilsētas centrālo daļu – no pašvaldības ēkas līdz Neatkarības laukumam – "ēnas" uzklausīja stāstījumu par mākslinieka lomu un iesaisti pilsētvides attīstības procesos, tostarp par konkrētiem darbiem Neatkarības laukuma attīstības plānošanā un labiekārtošanā. "Ēnām" bija iespēja uzzināt, cik svarīgi ir domāt ne tikai par funkcionalitāti, bet arī par estētiku, kultūrvēsturisko kontekstu un sabiedrības vajadzībām. Pilsētvides mākslinieka darbs prasa ne tikai radošumu, bet arī sadarbību ar arhitektiem, inženieriem un iedzīvotājiem, lai kopīgi veidotu vidi, kurā cilvēki jūtas labi.

Pilsētvides mākslinieciskais vadītājs atzīst, ka šī diena bija lieliska iespēja ne tikai iedvesmot, bet arī atskatīties uz paveikto un novērtēt, cik daudz mazās detaļas veido pilsētas kopējo tēlu.

Daudzi jaunieši bija izrādījuši vēlmi "Ēnu dienā" iepazīties ar darbu Ogres novada pašvaldības policijā. Šeit viesojās deviņi jaunieši, vēsta pašvaldībā.

"Ēnu dienas" laikā jauniešiem tika sniegts vērtīgs ieskats ne tikai policista ikdienas gaitās, bet arī informācija par prasībām, kas jāievēro, lai pēc vidusskolas absolvēšanas jaunietis varētu uzsākt darbu pašvaldības policijā. Tās darbinieki atklāja dažādus karjeras ceļus, kā arī iespējas kļūt par izciliem profesionāļiem šajā nozarē.

Skolēni tika iepazīstināti ar darba aprīkojumu, kā arī ar īpašiem policijas uzdevumiem un kompetencēm, piemēram, dzīvnieku aizsardzības jautājumiem. Lekcijas laikā tika sniegta detalizēta informācija par šo jomu, kas ir svarīga daļa no policijas dienesta darba.

Turpinot apmeklējumu, jaunieši viesojās dežūrdaļā, kur varēja vērot, kā tiek organizēts darbs operatīvajā dienestā, un piedalījās reālā patruļas izbraucienā. Tāpat tika parādīta policijas laiva un kvadrocikls, kas tiek izmantots, lai veiktu dažādus uzdevumus un nodrošinātu sabiedrisko kārtību, norāda pašvaldībā.

""Ēnu diena" ir lieliska iespēja jauniešiem izprast profesionālās dzīves nianses un iespējamo nākotnes karjeru, kā arī iegūt vērtīgu pieredzi, kas var kalpot par motivāciju, lai nākotnē kļūtu par izciliem pašvaldības policijas darbiniekiem," atzīst pašvaldības policijas speciālisti.

Vienlīdz liela interese no skolēnu puses bija arī par radošajām profesijām kultūras jomā. Ogres teātri ēnu dienā apmeklēja trīs jaunieši. Viņi tika iepazīstināti ar teātra izrāžu tehnisko pusi – skaņu un gaismu operatora darbu. Dienas pirmajā daļā notika sagatavošanās mēģinājumam, kas sevī ietvēra prožektoru izvietošanu un skaņu ierakstu sagatavošanu. Tika pārrunāta arī teātra specifika salīdzinājumā ar citiem pasākumiem, piemēram, koncertiem, iepazīti dažādi gaismu tehnikas veidi un to funkcijas. Vakarā divi no jauniešiem piedalījās izrādes "Kredīts" mēģinājumā, izmēģinot roku reālā gaismu un skaņu operatora darbā, strādājot kopā ar aktieriem Gunti Kolbergu un Kalvi Kravali.

"Ēnu dienā" Ogres novada Kultūras centrā skolēni iepazina kultūras pasākumu organizatora, audio un video tehniķa un sociālo mediju speciālista profesijas, kā arī uzzināja daudz interesantu faktu par kultūras nozari un kultūras centra darbību. "Ēnas" kopā ar izvēlēto profesiju pārstāvjiem ielūkojās gan Kultūras centra norišu telpās, gan aizskatuvē, pieredzēja aktīvu gatavošanos vakarā paredzētajam koncertam, diskutēja par sociālo mediju platformām, kā arī paši aktīvi veidoja sociālo mediju saturu, ko vēlāk arī publicēja Ogres novada Kultūras centra "Facebook" un "Instagram" kontos.

Vislielāko interesi jauniešos raisīja Kultūras centra aizskatuve – telpas un darbības, kas pasākumu apmeklētajiem paliek neredzamas, taču ikdienā tieši tur valda vislielākā rosība, teic pašvaldībā.

"Ēnu dienas" noslēgumā jaunieši tikās kafejnīcā “Pie zelta liepas”, kur paralēli pusdienām iepazinās arī ar to, kā notiek sociālā uzņēmējdarbība, kurā tiek iesaistīti cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Šajā "Ēnu dienā" Ogres novadā izvēlējās "ēnot" 35 Ogres novada skolēni, 12 no Rīgas (to skaitā viens apmaiņas students no Grieķijas), septiņi no Pierīgas, septiņi no Aizkraukles novada, divi no Madonas novada, viens no Jūrmalas, viens no Jelgavas novada, tāpat viens no Cēsu novada. Informācija apkopota par "ēnām", kuru pieteikšanos administrēja Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa.