Ēnu dienā Ogres tehnikumu apmeklē jaunieši no dažādām Latvijas vietām

6. aprīlī pēc divu gadu pārtraukuma, visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Šogad Ogres tehnikums 9. klases skolēniem piedāvāja iespēju iepazīt visas tehnikumā pārstāvētās profesijas un sniegt jauniešiem interesējošo informāciju par konkrēto profesiju apguvi un tālākām iespējām darba tirgū. Šo iespēju izmantoja teju 30 jaunieši no visdažādākajām Latvijas vietām.

“Vēlu Jums veiksmi, jo šobrīd izvēlaties savu ceļu, kas ļaus jūsu dzīvē gūt panākumus. Profesijas izvēle ir ļoti svarīga. Ja izvēlēsieties sev atbilstošāko profesiju, tad nekad dzīvē nenāksies strādāt un jūsu darbs jums nesīs tikai prieku. Vēlu Jums visiem veiksmi,” Ēnu dienas dalībniekiem iedvesmas vārdus teica Ukrainas mežsaimniecības skolas pārstāve, kura kara dēļ, šobrīd nevar atgriezties mājās un kādu laiku savu darba pieredzi papildinās Ogres tehnikumā.


Šim vēlējumam pievienojās arī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante aicinot jauniešus iepazīt dažādu profesionālo skolu piedāvājumu un atklāja, ka priecāsies, ja pēc šodien gūtās pieredzes jaunieši atradīs savu nākotnes profesiju un atgriezīsies Ogres tehnikumā, taču gandarījumu sniedz arī iespēja iepazīstināt jauniešus ar profesionālo izglītību.


Ēnotājus visas dienas garumā pavadīja Ogres tehnikuma audzēkņi, kas ne vien pastāstīja par mācību iestādi un palīdzēja orientēties tās telpās, bet arī darbojās kopā ar jauniešiem.


Tāpat vairāki Ogres tehnikuma audzēkņi izmantoja iespēju klātienē iepazīt izvēlētās profesijas un kļuva par ēnotājiem šo profesiju pārstāvjiem.Karjeras izglītības pasākums Ēnu diena sniedz papildus iespēju pārliecināties par izdarīto izvēli, gūt praktisku pieredzi un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.


Arī ikdienā tehnikuma audzēkņiem ir pieejamas arī individuālās karjeras konsultācijas, kurās jaunieši var saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē, labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības, uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs, kā arī iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē. Karjeras konsultācijas Ogres tehnikuma audzēkņiem sniedz Inga Lišmane un Inese Kaupuža.

