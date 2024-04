Ēnu dienā skolēni iepazīst darbu Ogres novada pašvaldībā

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Egilu Helmani ēnoja Edvards Pelcis no Salaspils. Kopā ar E.Helmani skolēns iepazina domes priekšsēdētāja ikdienu. Savukārt lielākā interese bija par arhitekta profesiju - 9 ēnotāji bija izvēlējušies ēnot Ogres novada būvvaldes arhitektus. Ēnu dienas rīts iesākās ar iepazīšanos ar arhitekta profesiju. Ogres novada būvvaldes vadītāja Laura Kriviša- Budnika, vietniece, arhitekte Agnese Pivore-Bokta, arhitektes Liena Rone un Vineta Lazda, būvinspektore Diāna Pucika informēja par Ogres novada būvvaldes darba organizāciju, struktūru un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Vēlāk domes priekšsēdētājs un pašvaldības speciālisti kopā ar savām ēnām devās apsekot būvobjektus Ogrē: jauno Ogres Valsts ģimnāzijas ēku; būvobjektu Suntažu ielā 2, kur paredzēts izveidot grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Skolēni īpaši novērtēja iespēju iepazīt jauno Ogres Centrālās bibliotēkas ēku, dodoties ekskursijā.

Ēnu dienā piedalījās 8.-10. klašu skolēni: Estere Krūze no Ogres Valsts ģimnāzijas, Daniels Borodičs no Ikšķiles vidusskolas, Lūkass Zālītis, Edvards Pelcis un Mārtiņš Žeibe no Salaspils 1. vidusskolas, Elizabete Pavlovska no Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas, Herberts Ēķis un Alens Liepiņš no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Konstance Pankoveca no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Madara Ķīsele no Jelgavas 4.vidusskolas, Sandija Rumba no Kocēnu pamatskolas.

Ēnu dienas noslēgumā skolēni saņēma apliecinājumus par dalību Ēnu dienā.

Šodien visā Latvijā norisinās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolēniem Ēnu diena.

Šogad ar dažādām profesijām skolēnus iepazīstina 1997 ēnu devēji visā Latvijā, kopumā piedāvājot 10 991 vakanci. Skolēnu pieprasītākā profesija šogad - policijas inspektors, ierindojot aiz sevis iepriekšējo gadu līderi - programmētāja vakanci.