Sirsnīgi, silti un aizkustinoši - tā mūs sagaidīja Spānija. Spānijas skolotāji kopā ar savu lielo un atbalstošo skolēnu pulku bija ieguldījuši lielu darbu, lai saplānotu un īstenotu brīnišķīgu, izzinošu un notikumiem bagātu projekta nedēļu. To kā mums veicās vislabāk spēs pastāstīt paši skolēni, tāpēc katrs izvēlējās vienu projekta dienu, lai īsi raksturotu dienas notikumus, piedzīvojumus un emocijas, ko izjuta projekta laikā. Par pirmo projekta dienu un atklāšanu stāsta Letīcija:
“Pirmajā projekta dienā katram lielākoties bija divas emocijas - interese par to, kas būs, ko satiksim, kas notiks un neliels satraukums par savu angļu valodas izrunu un vai viss būs labi. Tad kad nokļuvām skolā, daudzi jaunākas klases skolēni mūs patīkami uzņēma un sveicināja. Uzņemšanas svinīgajā daļā mēs redzējām vairākus lieliskus priekšnesumus - Spānijas nacionālo deju, sākumskolas uzstāšanos ar dziesmu un nelielu ieskatu Spānijas svētku norisē, kā arī katrai valstij bija nedaudz jāpastāsta par savu dzimteni. Vēlāk mūs izvadāja pa skolu, un tad mēs devāmies pie Mursijas pilsētas mēra, kur noslēdzās atklāšanas dienas oficiālā daļa. Pēc tā sākās orientēšanās pa pilsētu, kas, mūsuprāt, bija lieliski, jo redzējām skaistas ēkas, mazas skaistas ēstuvītes un daudz ko citu, kā arī sākām sadraudzēties ar projekta dalībniekiem.”
Projekta otro dienu apraksta Aleksandrs Ļegčiļins-Broks:
“Otrdien, 9. novembrī, mēs, Latvijas komanda kopā ar pārējām dalībvalstu komandām, devāmies no Mursijas uz tās kaimiņpilsētu Kartagenu, kur apskatījām Romas Impērijas laika amfiteātri. Bija interesanti dzirdēt to, ka teātrī tā ziedu laikos, varēja salīst kopā 7000 cilvēki, kam es personīgi neticu joprojām. Pēc teātra apskates devāmies uz Kapo de Palos, kur pusdienojām restorānā pie jūras un kura pasniegtais ēdiens bija visgaršīgākais no visiem restorāniem, kuros mēs ēdām. Pēc pusdienām mūs aizveda uz pludmali un es, būdams latvietis, vienīgais aizgāju nopeldēties. Jūras sāļums gan bija liels pārsteigums. Pārējo pēcpusdienas laiku mēs pavadījām spēlējot UNO ar cittautiešu biedriem, kas ļāva mums labāk vienam otru iepazīt.”
Trešo dienu atceras Luīze Pļaviņa un saka tā:
“Šodien bija ļoti aktīva diena. Jau deviņos no rīta devāmies riteņu izbraucienā. Skati pa ceļam bija vareni un brīnišķīgi. Galamērķis bija gastronomijas nodarbība, kurā paši pagatavojām tipiskāko spāņu desertu “Paparajotes”. Pati gatavošana bija ļoti aizraujoša, kā arī iznākums tīri labi gāja pie sirds (noteikti mājās pagatavošu vēlreiz). Tad ar riteņiem devāmies atpakaļ uz pilsētas centru, kur bija sarunāta tāda kā keramikas rokdarbu nodarbība. Katrs students varēja izvēlēties jebkādu formu savam traukam un pēc tam to izgreznot. Kopumā man ļoti patika šī diena, jo vēl vairāk sapazināmies ar pārējiem apmaiņas studentiem, kā arī karstā Spānijas saule vēl vairāk uzlaboja šo dienu.”
Amanta Matisone stāsta par ceturto brauciena dienu:
“Kamēr Latvijā kā ierasts svinēja Lāčplēša dienu, mūsu kolektīvs to atzīmēja, dodoties aizraujošā laivu braucienā pa upi Argos, lai gan ar slapjām kājām un sarkaniem vaigiem tomēr visi kopā ieguvām, manuprāt, daudz pozitīvu emociju un redzējām brīnišķīgi skaistas dabas ainavas - kalnus, atsegumus un pat alas ar senlaicīgiem zīmējumiem. Redzējām kāpas, kuras izveidojušas no smiltīm, kuras vētrās ir atpūstas no Sahāras. Brauciena beigās tika noorganizēts arī pikniks kopā ar pārējiem programmas dalībvalstu pārstāvjiem, kas bija jauka dienas sastāvdaļa. Atpakaļceļš uz viesnīcu likās gana ieildzis lielā pārguruma dēļ, taču neatkarīgi no tā - vakaru mēs izbaudījām. Pozitīvām emocijām pilni spriedām par to, kas mūs sagaida programmas noslēdzošajā dienā.”
Par projekta noslēguma dienu izvēlējās izteikties Aleksandrs Molloudis:
“Diena sākās ar jauku ceļu uz skolu. Pa ceļam satikām somus un turkus un ieradāmies visi kopā! Kopīgi devāmies taisīt elektronisko žurnālu par piedzīvotajām dienām un notikumiem. Mācījāmies sadarbību vienam ar otru savā grupā! Kad pabeidzām elektronisko žurnālu, salikām kopā un devāmies uz beigu ceremoniju, kurā piedalījās arī gandrīz visi Mursijas skolas skolēni, kuri bija sagatavojuši skaistu atklāšanas ceremoniju ar projekta dalībvalstu karogiem un pat himnām! Katras valsts pārstāvji saņēma sertifikātus un mazas dāvaniņas.
Projekta nobeigumā noklausījāmies prezentācijas par Turciju un Franciju, spēlējām spēles un iepazinām abu valstu kultūru un vēsturi! Pēdējos mirkļus Mursijā pavadījām pusdienās ar turkiem un frančiem un tad jau atsveicinoties devāmies mājup! Kopumā emocionāli atvadījāmies no Spānijas un pārējām projekta dalībvalstīm.”