Projekta pirmo dienu - pirmdienu - iesākām Cefalù skolā, kur iepazināmies ar visiem projekta dalībniekiem, klausījāmies dalībvalstu himnas, prezentācijā iepazinām Ukrainas kultūras mantojumu, kas cietis kara dēļ. Pusdienu pauzē baudījām itāļu sagatavotās picas. Pēc tam spēlējam Kahoot spēli par iepriekš dzirdētajām prezentācijām. Spēlē mums veicās izcili - pirmās 3 vietas ieguvām mēs - latvieši.
Ar lepnumu sejās devāmies uz sporta zāli, kur klausījāmies karaoke, skatījāmies dejotājus un dziedājām visi kopā.
Dienu turpinājām ar pastaigu pa Cefalù vecpilsētu, baudījām pusdienas, apskatījām jūras krastu un piedalījāmies gājienā Ukrainas atbalstam. Pēc gājiena viesojāmies pie Cefalù mēra. Dienu noslēdzām ar vakariņām restorānā, kur satikām mūsu draugus, kurus esam iepazinuši šo dienu laikā. (Paula Cīrule)
Otrdiena - projekta otrā diena. Jau no paša rīta visi projekta dalībnieki braucām ar autobusu no Cefalù uz Palermo. Vispirms apskatījām pilsētiņas Monreale katedrāli, kas slavena ar savām viduslaiku mozaīkām, kuras darinājuši sicīliešu un bizantiešu mākslinieki, un baudījām pilsētas burvību. Pēc tam braucām uz Palermo. Pilsētā atrodas daudzi slaveni un nozīmīgi apskates objekti, kā Palermo katedrāle, Massimo teātris (opera), Pretoria strūklaka un Garibaldi teātra ēka. Palermo ir pilsēta, kurā neparasti harmoniski sadzīvo dažādi mākslas un arhitektūras stili, piemēram, arābu un normaņu, gotika un klasicisms. Pilsētā ieturējām gardu maltīti un, kā jau īsti tūristi, sapirkāmies arī suvenīrus. Pēc vairāku stundu ilgām pastaigām devāmies atpakaļ uz Cefalù, kur pavakariņojām un turpinājām sarunas ar citu valstu jaunajiem draugiem. (Elvīra Langmane)
Trešdiena, projekta trešā diena, sākās ar Cefalù "slepeno" ielu izstaigāšanu. Jaunais itāļu draugs Andrea izveda cauri mūs pa klinšu taku pie jūras. Pēc tam ar autobusu devāmies uz vietu- Castelbuono, vēsturisko viduslaiku pastaigu sākot ar pili Castello di Castelbuono, kurā šobrīd atrodas muzejs. Pēc tā apmeklējuma devāmies nelielā pastaigā pa Castelbuono mazajām ieliņām, nogaršojām sicīliešu nacionālo Lieldienu "kuliču" un, protams, iegādājāmies kādu gardumu mājām. Pēc nelielās pastaigas tikām aicināti vakariņās restorānā "Vecchio Palmento", kur tika servēti atpazīstami itāļu virtuves ēdieni. Restorānā mūs sagaidīja muzikāls duo ar vijoli un akustisko ģitāru, kas izpildīja dažādu tautu pazīstamus mūzikas gabalus visu atlikušo vakaru. Arī mēs ar prieku piedalījāmies kopdziedāšanā. Jau tumsā mērojām atpakaļceļu uz Cefalu. (Madars Sproģis)
Ceturtā diena iesākās ievērojami agrāk nekā pārējās, jo jau 6:45 brokastojām, lai 7:30 kāptu autobusā un brauktu uz vulkānu Etna. Pats brauciens ilga 3 stundas, un tā laikā mēs paspējām kārtīgi izbaudīt enerģijas pilno spāņu un itāļu dziedāšanu autobusa aizmugurē.
Tuvojoties Etnai, autobusā uzņēmām gidu un vairāk uzzinājām par šo visaktīvāko vulkānu Eiropā, kā arī par to, kāda ir ikdienas dzīve cilvēkiem vulkāna tuvumā.
Piebraukuši tuvāk virsotnei, mēs pametām autobusu un izstaigājām nelielu apli pa sniegainajām Etnas takām, salasījām pa kādam vulkāniskam akmenim.
Pēc tā devāmies uz otro lielāko Sicīlijas pilsētu Katāniju. Tur izstaigājām Piazza del Duomo (centra laukums), ieturējām pusdienas, kā arī izbaudījām pilsētas arhitektūru, kas pamatā ir sicīliešu baroka stilā.
Mani tomēr ieinteresēja neliels konflikts starp vietējiem sicīliešiem. Sicīlijā ir vairāki tradicionāli ēdieni, un viens no tiem ir tā sauktais 'arancina'. Tikai viena īpatnība, ko pamanīju, ir tāda, ka Cefalù tā arī tiek saukta par 'arancina', bet Katānijā - 'arancino'! Protams, vietējie savā stilā skaļi cits ar citu apspriedās un pastrīdējās par to, kuram taisnība un kurš ir muļķis. Kuram patiesībā ir taisnība? To es nepateikšu, zinu tikai to, ka tas labi garšo!
Diena lielākoties arī beidzās pēcpusdienā, uz vakara pusi ieradāmies Cefalù un gatavojāmies visām uz piektdienu atliktajām aktivitātēm. (Edvards Driķis)
Piektā un pēdējā projekta dienā sākās deviņos no rīta. Šis rīts tika atvēlēts mītu, leģendu un nostāstu prezentēšanai, kas bija projekta formāla prasība. Leģendas no katras projekta dalībvalsts ietvēra gan traģēdijas, gan komēdijas un izteica īsti senatnēju izbrīnu un cieņu par pasauli no aizlaikiem, kad cilvēks to neizprata tehniski un strikti racionāli.
Ap plkst. 13.00 devāmies spēlēt futbolu, ko vietējie itāļu skolēni bija noorganizējuši par godu karā kritušam ukraiņu futbolistam. Puišus sadalīja komandās, un spēles notika nelielā sporta laukumā pie skolas. Finālā futbola mačā iesaistījās arī skolotāji. Pēc pusdienu sendviča sekoja kāpiens la Rocca kalnā, no kura pavērās neaizmirstams skats uz pilsētu Cefalù un Tirēnu jūru. Pēc neilgas atpūtas visi projekta dalībnieki tikās noslēguma vakariņās ar dziesmām un dejām, lai no rīta teiktu: “Arrivederci, Sicīlija!” (Andris Mednis)
Kopumā vizīte noritēja veiksmīgi, skolēni iepazina ne tikai Sicīliju, tās ievērojamākās vietas un kultūru, bet arī godam prezentēja mūsu valsti, Ikšķili un latviskās kultūras vērtības, iepazina cittautu tradīcijas, ieguva daudz jaunu draugu, kā arī pilnveidoja dažādas dzīves prasmes, kas noderīgas, atrodoties tālu prom no mājām.
Paldies angļu valodas skolotājai Anitai Brūmelei, šī projekta kuratorei un vadītājai Latvijā! Lai izdevusies arī projekta dalībnieku vizīte maijā Latvijā, kas ir pēdējā aktivitāte šī projekta ietvaros!
Informāciju sagatavoja Ikšķiles vidusskola