Skulptūru un instalācijas gaismēnu saspēles un darba vides reprodukcija muzejā nolasās kā liecības par intīmu laiktelpu, kurā tās rod aprises. Īpaši šai izstādei veidotie mākslas darbi ir kā pieturpunkti no materiālām līdz garīgām vērtībām. Vērtībām, kas izpaužas juteklisku trīsdimensionālu metaforu formās un runā par dzimtas saknēm un pārmantojamību, meklējumiem un atradumiem, spoguļošanos vienam otrā un pāri visam – aicinājumu radīt.
Izstāde kārtu kārtām atsedz radošā procesa liecības no brīža, kad stikla darbi atdalās no to veidotāja un sāk savu neatkarīgo dzīvi skatītāju prātos un sirdīs. Noteiktās dienās pats mākslinieks vai kāds no radošās komandas būs klātesoši, lai apmeklētāju acu priekšā bezformīgu, asu un sarežģīti apstrādājamu lokšņu vibrācijās uzburtu Aizstiklijā skulpturālu skaistumu, kurā sabrūk robežas, rodas jaunas un katrs tajā atrod savas vadlīnijas.
Ernests Vītiņš (1984) ar izcilību beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas katedru, maģistra darbam izgatavojot Latvijā pirmo stikla kapu pieminekli, un šī joprojām ir viena no viņa darbības nozarēm.
Viņš ir viens no retajiem māksliniekiem pasaulē, kurš vairāk nekā desmit gadus profesionāli nodarbojas ar monumentālu (lielizmēra) stikla krāvuma tēlniecību, aizpildot Latvijas laikmetīgās mākslas vidē vāji pārstāvētu nišu. Grandiozā 22 tonnas smagā arhitekturālā stikla skulptūra “Dabā”, kas atrodas Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centra foajē, ir lielākais ar rokām darinātais laikmetīgās stikla mākslas darbs Baltijā.
Skulptūra “Effigie Sui”, kas apskatāma arī šajā izstādē, 2021. gadā tika iekļauta Londonas Mākslas biennālē.
- 2014. un 2016. gadā E. Vītiņš tika nominēts Latvijas Mākslas Akadēmijas apbalvojumam, izvērtējot ieguldījumu Latvijas kultūrā, starptautiskās atpazīstamības veicināšanā un akadēmiskās mākslas izglītības attīstībā.
- 2019. gadā mākslinieks saņēma nacionālo balvu “Kilograms kultūras” vizuālās mākslas kategorijā par personālizstādi “Stikla labirintā” Rīgas Mākslas telpā.
- Viņa triju stikla krāvuma solu kompozīcija tika nominēta Latvijas Dizaineru savienības 2017. gada Dizaina balvai individualizētu dizainu kategorijā.
- 2021. gada vasarā E. Vītiņš kopā ar 11 starptautiski nozīmīgiem stikla māksliniekiem piedalījās izstādē “Stikla balss. Sadarbība” Rīgas Biržā, reflektējot par sociālo un privāto telpu, aizejošās kultūras liecībām modernajā pasaulē, komunikācijas un cilvēku mijiedarbības nozīmi Ernesta Vītiņa darbi atrodas dažādās pasaules valstīs – ASV, Krievijā, Vācijā, Maltā, Japānā u.c.
Izstāde būs apskatāma līdz 20. martam.
Izstādes kuratore: Linda Vītiņa
Tehniski radošā komanda: Ernests Ronis, Mārtiņš Kalniņš, Evita Valdmane, Krista Ancāne, Eduards Kalniņš, Zane Čevere
Organizē: Ogres Vēstures un mākslas muzejs, projekta īstenošanu atbalsta Ogres pašvaldība.
Atbalstītāji: “Glasstone”, Džons M. Tallijs, Latvijas bērnu onkoloģijas fonds, “ArtAlea”, “inHouse Premium”
Informāciju sagatavoja Ogres Vēstures un mākslas muzejs