24. aprīlī
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks Ogres novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu sadancis. Piedalīsies Ogres novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē priecēs danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
25. aprīlī
Plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" kopā ar Ķeguma Tautas namu un labdarības veikalu "Pūne" aicina uz pavasara stādu un krāmu izsoli. Izsolei domātās mantas – dārza stādiņus, iekštelpu un ārtelpu augus un dažādas citas noderīgas lietas, izņemot apģērbus un apavus, – var nogādāt Ķeguma Tautas namā jau iepriekš. Pasākuma laikā būs iespēja nobaudīt siltu dzērienu un apēst kādu gardumu!
Plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks Ogres novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu sadancis. Piedalīsies Ogres novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 17.00 Lauberes Kultūras namā būs iespēja noskatīties Meņģeles amatierteātra komēdiju “Kompanjones”. Režisore – Edīte Osokina. Biļetes cena – 3 eiro.
Plkst. 18.00 Madlienas Kultūras namā skanēs koncerts "C vitamīns", kurā piedalīsies Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris “Rasas” un Madlienas pūtēju orķestris. Biļetes cena – 5 eiro.
Plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā notiks vidējās paaudzes deju kolektīva "Upe" 15 gadu jubilejas koncerts "Upes kroņi". Tas ir stāsts par upi, kas plūst, un cilvēkiem, kas satiekas tās krastā. Koncertā piedalīsies VPDK "Ūsa", VPDK "Madara", SDK "Dižupe", BDK "Upīte" UN VPDK "Upe". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Birzgales Tautas namā gaidāms deju kolektīvu sadancis "Plaukstot dejā".
26. aprīlī
No plkst. 9.00 līdz 14.00 Lielvārdē, Lāčplēša laukumā, notiks pavasara tirgus.
Plkst. 11.00 Krapes Tautas namā varēs noskatīties animācijas filmu “Lielās sacīkstes cauri Eiropai”. Biļetes cena – 3 eiro.
Plkst. 14.30 Lēdmanes Tautas namā aicina uz koncertu, kurā savas skaistākās dziesmas izdziedās latviski dziedošais japānis Masaki Nakagava. Biļetes cena – 5 eiro.
Plkst. 15.00 Meņģeles Tautas namā viesosies Tomes amatierteātris ar R. Harlinga izrādi “Dzelzs magnolijas”, režisors – Oskars Kļava. Biļetes cena –3 eiro.
Plkst. 16.00 Suntažu Kultūras namā notiks Madlienas amatierteātra izrāde "Virs mūsu galvām galotnes". Režisore – Juta Fiļipoviča. Ieejas maksa – 3 eiro.