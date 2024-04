Erudīcijas konkursā "Fizmix eksperiments" starp pusfinālistiem arī Ogres 1. vidusskolas komanda

AS "Latvenergo" rīkotajā konkursā ar atklātās olimpiādes statusu, kas šogad norisinās jau 29. reizi, pieteicās kopumā 216 skolēnu komandas no 145 Latvijas skolām, kopumā 1080 skolēni. Konkurss "Fizmix eksperiments" noslēgsies 13. aprīlī "ATTA" centrā, kur visas dienas garumā ar aizraujošu programmu norisināsies Latvijas Fizikas festivāls.

Zemgales un Latgales, kā arī Rīgas pilsētas komandas, kuras atlases kārtā ieguvušas vienādu punktu skaitu, turpinās cīņu par pēdējo - desmito - vietu pusfinālā. Tās ir divas komandas no Zemgales, divas komandas no Latgales un piecas komandas no Rīgas pilsētas, kuras otrdien, 2. aprīlī, saņems vienu papildu uzdevumu, uz kuru pareizi un visātrāk iesūtītā atbilde izšķirs to, kura komanda iekļūs pusfinālā un cīnīsies par galveno konkursa balvu.

Visvairāk komandu šogad reģistrējās no Rīgas skolām - 51 komanda, Vidzemi pārstāvēja 42 komandas, Kurzemi - 40, Latgali - 39, Zemgali - 28, bet Rīgas reģionu - 16 skolēnu komandas. Konkursa pusfinālam kvalificējas katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas - kopskaitā 60, kas atlases kārtās ieguva visvairāk punktu.

"Šī gada cīņa līdz šim norisinājusies ļoti saspringti un plecu pie pleca - vairākas komandas konkursā ieguva vienādu punktu skaitu, tāpēc pusfinālistu noskaidrošanai saņēma papildu uzdevumu. Skolēni līdz šim veiksmīgi tikuši galā ar 10 iesildīšanās kārtas un 24 dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem atlases kārtā, pierādot savas zināšanas par un ap fiziku, kā arī atjaunīgajiem enerģijas resursiem. Prieks, ka skolēni šogad lieliskus rezultātus guvuši arī trīs praktiskajos uzdevumos - atbildes uz tiem nevar atrast ne internetā, ne pie skolotāja vai grāmatā, bet gan tikai veicot praktiskus eksperimentus," stāsta "Fizimix.lv" portāla vadītājs Raitis Streičs.

Konkursa "Fizmix eksperiments" pusfināls un fināls norisināsies 13. aprīlī klātienē Latvijas Fizikas festivāla laikā. No 60 komandām pusfinālā tiks noskaidrota katra reģiona labākā komanda, kura finālā cīnīsies par vērtīgām balvām. Šī gada galvenā balva ir ceļojums uz Šveici, lai apmeklētu Eiropas kodolpētniecības centru "CERN" - pasaulē vadošo zinātnisko centru un tā slaveno Lielo hadronu paātrinātāju, kā arī paviesotos Šveices zinātnes centrā "Technorama".

13. aprīlī Rīgā "ATTA" centrā notiks līdz šim lielākais Latvijas Fizikas festivāls, kurā gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem būs iespēja tuvāk iepazīt fizikas pārsteidzošo un aizraujošo pasauli. Fizikas festivāls apmeklētājus šogad priecēs ar zinātniski izklaidējošu bezmaksas programmu, kas aizraus gan lielus, gan mazus apmeklētājus. Dienas garumā notiks aktivitātes lieliem un maziem, ko nodrošinās visi Latvijas zinātnes un zinātkāres centri, dažādi tehniskās jaunrades un interešu pulciņi, lielākās Latvijas universitātes un citas izglītības iestādes. Tāpat būs iespēja uzklausīt stāstus par Latvijas zinātnes sasniegumiem fizikā un inženierzinātnēs, kā arī uzzināt par Latvijas ieguldījumu kosmosa izpētē. Pasākuma noslēgumā visus apmeklētājus ar koncertu priecēs grupa "Astro'n'out".

Skolēnu erudīcijas konkursa "Fizmix eksperiments" galvenais mērķis ir veicināt interesi par eksaktajām zinātnēm un saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas, kas tiek apgūtas skolā, izmantot praksē, un kur tās var noderēt nākotnē, izvēloties visdažādākās profesijas un karjeras iespējas. Konkursa uzdevumus šogad sagatavojuši Rīgas Tehniskās universitātes eksperti - jaunie zinātnieki, skolotāji un fizikas entuziasti.