Tiešsaistes erudīcijas konkurss bērniem tiek pagarināts līdz 19.martam.
Bērni tiek aicināti ceļot kopā ar slaveno Jura Zvirgzdiņa grāmatu varoni lācēnu Tobiasu plašajā interneta pasaulē un, atverot saiti https://ej.uz/4v2k, ierakstot savu vārdu un uzvārdu, atbildēt uz tiešsaistes erudīcijas konkursa jautājumiem un pārliecinies, vai atbilstošā situācijā zinātu kā rīkoties.
Marta noslēgumā konkursa rezultāti tiks apkopoti. Uzvarētājus gaida balvas.
Šī gada DID sauklis bija “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Šoreiz ikviens tika aicināts domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Latvijas Drošāka interneta centrs, kā ierasts, organizēja dažādas aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos.
Vairāk informācijas DID2021 ZIŅU IZDEVUMĀ un www.drossinternets.lv.
Latviešu rakstnieks, prozaiķis un bērnu grāmatu autors Juris Zvirgzdiņš ir dzimis 1941.gada 13.februarī Rīgā. Viņš ir studējis Latvijas Valsts universitātē Vēstures un filoloģijas fakultātē un strādājis par redaktoru grāmatu apgādos "Vaga" un "Artava", bet pēdējos gados pilnībā pievērsies rakstniecībai. Literatūrā Juris Zvirgzdiņš ienāca 1982.gadā. Viņš ir rakstījis lugas, miniatūras, stāstus un esejas. 90.gados pievērsies bērnu literatūrai un šajā žanrā sarakstījis vairāk kā 25 grāmatas, kurās jaunie lasītāji aizraujošā veidā tiek iepazīstināti ar dažādām kultūrvietām, saistoši tiek izklāstīti arī vēsturiski notikumi un sasniegumi. Jura Zvirgzdiņa spilgtākais literārais tēls ir lācītis Tobiass, kas ir viens no paša rakstnieka rotaļlietu kolekcijas lāčiem un, kā apgalvo pats autors, Tobiass esot īstais autors vismaz septiņiem Zvirgzdiņam piedēvētajiem literārajiem darbiem. Savos tekstos Juris Zvirgzdiņš meistarīgi savij dokumentālus faktus un fantāziju, kas uzrunā bērnu auditoriju, ar reālā pieredzē balstītiem un spilgtā veidā izstāstītiem notikumiem.
1999.gadā viņa grāmata bērniem – piedzīvojumu romāns-pasaka "Reiz senos laikos Kurzemē" ieguva 2000.gada pavasara balvu par labāko oriģinālliteratūras darbu bērniem un 2001.gadā arī Pastariņa prēmiju. Rakstnieka veikums vairākkārtēji novērtēts ar Latvijas Literatūras gada balvu – 2002.gadā par darbu bērniem "Bebru atgriešanās", 2006.gadā – par grāmatu "Tobiass dodas pasaulē". 2009.gadā autors iegūst Pastariņa prēmiju par grāmatām "Mūsu Latvija", "Knorke jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu" un "Konteineru meitenīte Rudīte". 2013.gadā autora literārais sniegums novērtēts ar Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā par darbiem "Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi", "Kad muzejā iespīd Mēness jeb Tobiass un draugi sargā Rīgas vēsturi" un "Seši stāsti par ASV vēsturi". 2012.gadā autors nominēts Astridas Lindgrēnas piemiņas balvai bērnu literatūrā. Jura Zvirgzdiņa grāmata "Muffa: stāsts par balto degunradzēnu" 2012.gadā iekļauts prestižajā "White Ravens" katalogā. 2013.gadā autors saņēmis Aleksanda Čaka balvu par mākslinieciski augstvērtīgu, novatorisku Rīgas interpretējumu literatūrā. Juris Zvirgzdiņš arī ieguvis Latvijas literatūras gada balvas (LALIGABA) mūža balvu Latvijas rakstniecībā.
Jura Zvirgzdiņa darbi ir tulkoti somu, itāļu, lietuviešu, armēņu un citās valodās.
Informāciju sagatavoja Ogres Centrālā bibliotēka